«Это в меньшей степени физическая культура в классическом понимании. По крайней мере, те программы, с которыми я был знаком, — это большие мониторы и джойстики, в лучшем случае это те джойстики, которые можно применить стоя или с небольшим возможностями применения в динамике. Киберспорт трудно сравнить с бегом на три километра. Но если смотреть на вопрос с точки зрения развития междисциплинарных курсов, то киберспорт может очень неплохо вписаться в междисциплинарную систему по информационным технологиям, робототехнике, креативным мастерским, проектным работам, но не по классическим урокам физкультуры. Хотя шашки и шахматы тоже относятся к спорту и сжигают большое количество калорий у спортсменов, но все-таки это не футбол и не метание ядра»,— сказал Володарский.

Собеседник НСН добавил, что уроки киберспорта — своего рода тренировка перед теми вызовами, с которыми столкнется человечество во второй половине XXI века.

«Киберспорт — это попытка практического применения некоторых знаний по информационным технологиям, робототехнике, искусственному интеллекту и другим специальностям, которые появятся в будущем. Можно сказать, что киберспорт — это некий тренажер для жизни во второй половине XXI века», — добавил он.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов заявил, что зарплата топовых киберспортсменов исчисляется десятками тысяч долларов, однако построить карьеру сложно, как и в любом другом виде спорта. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

