Омбудсмен Володарский поддержал уроки киберспорта в школах
Киберспорт поможет детям применить на практике знания в области технологий, которые сохранят свою актуальность в будущем, сказал НСН Амет Володарский.
Киберспорт довольно сложно совместить с уроками физкультуры, однако он будет неплохо работать в связке с уроками информатики и робототехники. Об этом НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Уроки киберспорта могут ввести в российских школах, они помогут развить дисциплину и командное взаимодействие. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, сообщает ТАСС. По словам Володарского, новые занятия вряд ли удастся совместить с уроками физкультуры, однако они могут быть удачным дополнением к таким предметам, как информатика и робототехника.
«Это в меньшей степени физическая культура в классическом понимании. По крайней мере, те программы, с которыми я был знаком, — это большие мониторы и джойстики, в лучшем случае это те джойстики, которые можно применить стоя или с небольшим возможностями применения в динамике. Киберспорт трудно сравнить с бегом на три километра. Но если смотреть на вопрос с точки зрения развития междисциплинарных курсов, то киберспорт может очень неплохо вписаться в междисциплинарную систему по информационным технологиям, робототехнике, креативным мастерским, проектным работам, но не по классическим урокам физкультуры. Хотя шашки и шахматы тоже относятся к спорту и сжигают большое количество калорий у спортсменов, но все-таки это не футбол и не метание ядра»,— сказал Володарский.
Собеседник НСН добавил, что уроки киберспорта — своего рода тренировка перед теми вызовами, с которыми столкнется человечество во второй половине XXI века.
«Киберспорт — это попытка практического применения некоторых знаний по информационным технологиям, робототехнике, искусственному интеллекту и другим специальностям, которые появятся в будущем. Можно сказать, что киберспорт — это некий тренажер для жизни во второй половине XXI века», — добавил он.
Ранее директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов заявил, что зарплата топовых киберспортсменов исчисляется десятками тысяч долларов, однако построить карьеру сложно, как и в любом другом виде спорта. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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