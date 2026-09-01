Военэксперт Иванников назвал провокацией инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
Инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле - это классическая провокация разведывательной службы Германии (БНД). Об этом сайту aif.ru заявил военный эксперт Олег Иванников.
По его мнению, цель данной провокации - ухудшение политических отношений с Россией. Отсутствие ущерба свидетельствует о том, что «операция была заранее спланирована».
Он также отметил, что беспилотники не запускались откуда-либо, а были собраны в Германии, не исключено, что украинскими специалистами. При этом могли быть специально использованы материалы российского происхождения, чтобы сфабриковать так называемый «российский след».
Эксперт подчеркнул, что лидер Украины Владимир Зеленский был полностью осведомлен о готовящейся акции. Иванников указал, что выгодоприобретателем этой провокации является именно Киев, который таким образом намеревался мотивировать правительство ФРГ увеличить финансирование и ускорить поставки тяжёлых вооружений.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правительство Германии завершает своё расследование инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, ответ Берлина будет согласован с Евросоюзом и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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