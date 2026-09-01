По его мнению, цель данной провокации - ухудшение политических отношений с Россией. Отсутствие ущерба свидетельствует о том, что «операция была заранее спланирована».

Он также отметил, что беспилотники не запускались откуда-либо, а были собраны в Германии, не исключено, что украинскими специалистами. При этом могли быть специально использованы материалы российского происхождения, чтобы сфабриковать так называемый «российский след».

Эксперт подчеркнул, что лидер Украины Владимир Зеленский был полностью осведомлен о готовящейся акции. Иванников указал, что выгодоприобретателем этой провокации является именно Киев, который таким образом намеревался мотивировать правительство ФРГ увеличить финансирование и ускорить поставки тяжёлых вооружений.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правительство Германии завершает своё расследование инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, ответ Берлина будет согласован с Евросоюзом и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

