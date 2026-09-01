Россельхознадзор призвал граждан не носить кур и кроликов в МФЦ для регистрации

Куриц и кроликов не нужно везти в МФЦ для постановки на обязательный учёт. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

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В ведомстве напомнили, что 1 сентября в России стартовал обязательный учёт домашней птицы и кроликов. Норма распространяется на владельцев, содержащих более 10 особей.

В этой связи в соцсетях распространились сведения о том, что граждане массово понесли кур оформлять через МФЦ. В Россельхознадзоре указали, что делать этого нет необходимости.

«На самом деле для постановки животных на учет нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города», - говорится в сообщении.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что птиц регистрируют группой, отдельный паспорт каждой курице не требуется, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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