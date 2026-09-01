В России объяснили бегство политиков из команды Трампа
Бегство политиков из команды президента США Дональда Трампа - это вполне обоснованная реакция на провал политики главы Белого дома. Об этом «ФедералПресс» заявил политолог Дмитрий Солонников.
По его мнению, это свидетельствует о наличие системного кризиса, в первую очередь, у военных, так как «должны быть найдены виновные за провал иранской авантюры».
Комментируя отставку министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла, Солонников указал, что перед выборами покинуть свой пост могут захотеть и другие военные.
«Брать на себя окончательную ответственность не хочет никто. После выборов в Конгресс ходить на слушания комитетов, чтобы тебя полоскали, желающих мало», - отметил эксперт.
Политолог добавил, что также в плохом состоянии и экономика, и финансовая сфера. В результате демократы, с большой вероятностью, выиграют промежуточные выборы. И отвечать за болтовню американского лидера, который «превратился в удивительного лузера и безответственного болтуна», желающих мало.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков добпустил, что администрация Трампа возложит вину за провальную кампанию в Иране на главу Пентагона Пита Хегсета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Остались без рыбы: По кому ударит рекордно низкий улов на Камчатке
- Россиянам назвали главную проблему в рационе детей
- Депутат Разворотнева раскрыла, кому ждать повышения тарифов ЖКХ осенью
- Омбудсмен Володарский поддержал уроки киберспорта в школах
- ЦБ РФ еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
- В Совфеде назвали способ предотвратить нападения на школы
- «Сумерки» и «Бегущая» Галь Гадот: Какие фильмы смотреть в кинотеатрах в сентябре
- «Культурный код и капля в море»: Куда пойдет выручка от теневого «Человека-паука»
- Россия подала апелляцию на решение IIHF о недопуске сборных до турниров
- СМИ: В Непале ищут смытые наводнением сейфы с деньгами и золотом