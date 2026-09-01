В России объяснили бегство политиков из команды Трампа

Бегство политиков из команды президента США Дональда Трампа - это вполне обоснованная реакция на провал политики главы Белого дома. Об этом «ФедералПресс» заявил политолог Дмитрий Солонников.

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По его мнению, это свидетельствует о наличие системного кризиса, в первую очередь, у военных, так как «должны быть найдены виновные за провал иранской авантюры».

Комментируя отставку министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла, Солонников указал, что перед выборами покинуть свой пост могут захотеть и другие военные.

«Брать на себя окончательную ответственность не хочет никто. После выборов в Конгресс ходить на слушания комитетов, чтобы тебя полоскали, желающих мало», - отметил эксперт.

Политолог добавил, что также в плохом состоянии и экономика, и финансовая сфера. В результате демократы, с большой вероятностью, выиграют промежуточные выборы. И отвечать за болтовню американского лидера, который «превратился в удивительного лузера и безответственного болтуна», желающих мало.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков добпустил, что администрация Трампа возложит вину за провальную кампанию в Иране на главу Пентагона Пита Хегсета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ОтставкаСШАДональд Трамп

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