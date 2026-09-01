СМИ: В Непале ищут смытые наводнением сейфы с деньгами и золотом

Местный чиновник рассказл изданию, что из-за стихии пострадали не менее 20 банков. По его словам, уже зафиксированы случаи взлома унесённых водой сейфов и кражи из них денег.

«Уже арестованы 29 человек за кражу 9,2 млн непальских рупий из найденного ими сейфа», - говорится в публикации.

Отмечается, что непальская полиция ведёт розыск смытых наводнением сейфов.

Наводнение на севере Непала произошло 26 августа. По последним данным, жертвами стихии стали 903 человека, ещё 4 247 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

