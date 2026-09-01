ЦБ РФ еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Центробанк России до 9 марта 2027 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщает RT.
В пресс-службе регулятора напомнили, что если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, то лимит на снятие составит не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро.
«Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу», - говорится в сообщении.
В Центробанке также указали, что до 9 марта 2027 года банкам запрещено взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев допустил, что до конца года курс доллара может повыситься до 90-100 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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