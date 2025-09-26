- Многие российские театры и режиссеры сегодня стараются избегать современных, острых, проблемных тем. А почему вы не боитесь заявлять острые социальные темы в своих пьесах?

- Я им очень благодарен, что они боятся, потому что они освободили золотую жилу с точки зрения творчества. Когда я прихожу в театр и вижу спектакли про жизнь древних римлян, средневековых рыцарей или даже русских помещиков, то у меня возникает вопрос: а ко мне это все какое имеет отношение? Мне отвечают, что есть общие, вечные ценности. Стоп, ребята, зачем вы после Шекспира пишете хотя бы строчку? Шекспир уже все ценности описал. Когда я пишу о тех же ценностях на современном материале, причем не про западную или китайскую, а про нашу, отечественную жизнь, это зрителя моментально берет за живое. Я очень люблю выражение: «А что ты боишься по телефону говорить, мы же не Родину продаем». Когда я пишу какие-то остросоциальные вещи, я же не Родину продаю. Мы что, вернемся к агитпропу ЦК КПСС, что у нас все хорошо, все хорошо, а потом страна рухнула? Зачем нам это нужно! Страусиная политика? Голову в песок - и все в порядке?

Конечно, многие ходят в театр получить удовольствие, развлечься, отдохнуть, повеселиться, посмеяться. Имеют право. Такой театр тоже нужен, просто это не мой театр. Во-первых, я это не умею делать, а во-вторых, мне это не интересно. У меня есть мелодрама, она идет в Театре на Трубной – в соавторстве с Екатериной Кретовой мы сделали «Женское счастье». Да, три года на полных аншлагах, все довольны, там блестяще играет Валерия Ланская, Дмитрий Астрахан очень хорошо поставил спектакль, все прекрасно. Ну хорошо, написали, а дальше что? Глаголом жги сердца людей! Это не я сказал, но стараюсь этому следовать.