Орбан рассказал Вучичу о переговорах с Путиным в Москве

В ходе телефонного разговора глава правительства Венгрии Виктор Орбан отчитался перед президентом Сербии Александром Вучичем о визите в Москву и состоявшейся встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщают «Известия».

Как указал Вучич, венгерский премьер вновь заверил его в намерении Будапешта поддерживать энергетическую стабильность Сербии. Главы государств сошлись во мнении, что укрепление добрососедских связей остается приоритетом для обеих стран.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскрыл подробности переговоров премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

