В РФ могут ввести механизм защиты покупателей от «схемы Долиной»
В России может появиться механизм защиты покупателей недвижимости от мошенников, который позволит удерживать квартиру в залоге в случае отмены сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.
Такая схема получила распространение после инцидента с певицей Ларисой Долиной. Парламентарий предложил ввести правило встречного исполнения обязательств: если суд признает сделку недействительной по иску продавца, а тот не может вернуть деньги, покупатель будет вправе не возвращать недвижимость.
Предполагается, что квартира будет находиться в залоге у покупателя до полного возврата средств. Чтобы этот процесс «не длился вечно», Кошелев предложил установить срок в один год. Если за это время продавец не вернет деньги, право собственности на квартиру окончательно перейдет к покупателю.
Ранее депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили меры по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью, особенно с участием пожилых россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
