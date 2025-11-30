В РФ могут ввести механизм защиты покупателей от «схемы Долиной»

Такая схема получила распространение после инцидента с певицей Ларисой Долиной. Парламентарий предложил ввести правило встречного исполнения обязательств: если суд признает сделку недействительной по иску продавца, а тот не может вернуть деньги, покупатель будет вправе не возвращать недвижимость.

Предполагается, что квартира будет находиться в залоге у покупателя до полного возврата средств. Чтобы этот процесс «не длился вечно», Кошелев предложил установить срок в один год. Если за это время продавец не вернет деньги, право собственности на квартиру окончательно перейдет к покупателю.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили меры по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью, особенно с участием пожилых россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

