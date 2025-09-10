«Раньше я играла Нину, а теперь Аркадину. Мне кажется, это очень интересно. В прежней редакции «Чайки» Алексей Гришин играл Треплева, а в новой - Тригорина. Мне кажется, это очень интересный поворот. Вообще, это такая философская история про то, как Нина с Треплевым стали Тригориным и Аркадиной. Ну, конечно, не в буквальном смысле, я имею в виду, что это не развитие характера, но что-то в этом есть», - отметила она.

По словам собеседницы НСН, из всех чеховских героинь ей ближе всего Соня из «Дяди Вани».

«Я играла и Соню в «Дяде Вани» и Любовь Андреевну Раневскую в «Вишнёвом саде», а это два, максимально разнесённые друг от друга, персонажа. И к каждый из них я испытываю и нежность, и сострадание, и сочувствие. Но Соня - это было самое неожиданное для меня сближение с автором. Было очень много открытий. И «Дядя Ваня» помог мне с другими пьесами, с «Тремя сёстрами» и с «Вишнёвым садом». Я очень надеюсь, что с «Новой «Чайкой» тоже поможет», - предположила Высоцкая.