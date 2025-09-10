«Дядя Ваня поможет»: Юлия Высоцкая сыграет героинь Чехова и Шекспира
Актриса Юлия Высоцкая в беседе с НСН, заявила, что всегда защищает своих героинь.
Режиссер Андрей Кончаловский в новом театральном сезоне 2025/2026 на сцене театра имени Моссовета выпустит чеховскую «Чайку» в новой редакции. Об этом было объявлено 10 сентября на сборе труппы, на котором побывал спецкор НСН.
Первоначально Кончаловский поставил «Чайку» в этом же театре в 2002 году, где его супруга, актриса Юлия Высоцкая играла роль Нины Заречной, в новой редакции она исполнит роль Ирины Аркадиной. Ещё одним спектаклем, который поставит в театре Моссовета Кончаловский в новом сезоне станет «Макбет» по трагедии Уильяма Шекспира. Высоцкая в нем сыграет Леди Макбет. Актриса назвала новую редакцию чеховской «Чайки» философской историей.
«Раньше я играла Нину, а теперь Аркадину. Мне кажется, это очень интересно. В прежней редакции «Чайки» Алексей Гришин играл Треплева, а в новой - Тригорина. Мне кажется, это очень интересный поворот. Вообще, это такая философская история про то, как Нина с Треплевым стали Тригориным и Аркадиной. Ну, конечно, не в буквальном смысле, я имею в виду, что это не развитие характера, но что-то в этом есть», - отметила она.
По словам собеседницы НСН, из всех чеховских героинь ей ближе всего Соня из «Дяди Вани».
«Я играла и Соню в «Дяде Вани» и Любовь Андреевну Раневскую в «Вишнёвом саде», а это два, максимально разнесённые друг от друга, персонажа. И к каждый из них я испытываю и нежность, и сострадание, и сочувствие. Но Соня - это было самое неожиданное для меня сближение с автором. Было очень много открытий. И «Дядя Ваня» помог мне с другими пьесами, с «Тремя сёстрами» и с «Вишнёвым садом». Я очень надеюсь, что с «Новой «Чайкой» тоже поможет», - предположила Высоцкая.
Говоря о своей роли в трагедии «Макбет» актриса рассказала, что всегда защищает героев, которых играет.
«Невозможно с точки зрения театрального критика объяснить характер героини, особенно до того, как он родился. Мы сейчас все ещё немножко беременные. Нужно дождаться, тогда увидим какой будет этот ребёнок, какие у него уши, нос, на кого похож, на папу или на маму. Сейчас я не могу сказать. Конечно, все интересные характеры неоднозначные. Я всегда защищаю своих героинь. И я думаю, что найду за что её любить, за что жалеть», - добавила она.
Ранее Театр имени Пушкина представил вольную версию «Бури» Шекспира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме не ждут снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 12 сентября
- «Дядя Ваня поможет»: Юлия Высоцкая сыграет героинь Чехова и Шекспира
- Каждый второй россиянин недоволен несоответствием зарплаты и ответственности
- Омбудсмен призвала запретить детям соцсети для борьбы с мошенниками
- Жена пропавшего в Турции российского пловца обвинила организаторов в халатности
- Украина ввела санкции против компаний и физлиц из РФ, Китая и Европы
- Инфляция в России снизилась до 8,1% годовых
- «Реализовать невозможно»: Кинолог указал на недоработки закона о выгуле собак
- НАСА заявило о возможных следах древней жизни на Марсе
- Bloomberg: Сооснователь Oracle забрал у Маска звание самого богатого человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru