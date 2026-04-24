Экс-вратаря сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера за выступление в КХЛ
24 апреля 202611:42
Бывшего вратаря сборной Латвии по хоккею Яниса Калниньша могут лишить тренерского сертификата за выступление в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает портал LSM.
Соответствующее решение может принять латвийский совет спортивных федераций из-за того, что Калниньш представлял хабаровский «Амур» в сезонах-2022/23 и 2023/24 КХЛ. Выступление игрока в лиге после начала специальной военной операции может быть расценено как нарушение этических принципов.
Янису Калниньшу 34 года. В КХЛ он выступал за «Амур», рижское «Динамо» и финский «Йокерит».
Горячие новости
- Швыдкой назвал лишение гранта Венецианской биеннале политическим давлением
- Толстого не упростишь: Почему ИИ не сможет заменить учителя на экзамене
- Москвичам пообещали «выздоровление» после снега в конце апреля
- Экс-вратаря сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера за выступление в КХЛ
- Жена Пиманова назвала инфаркт причиной смерти телеведущего
- В «Единой России» ответили Зюганову, опасающемуся повторения 1917 года
- В Новокузнецке обрушилась часть аварийного дома
- Непонятные звонки: Как защитить ребенка от влияния мошенников
- Лидеры ЕС приступили к подготовке 21-го пакета санкций против России
- Жога: Киев и западные кураторы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине