Экс-вратаря сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера за выступление в КХЛ

Бывшего вратаря сборной Латвии по хоккею Яниса Калниньша могут лишить тренерского сертификата за выступление в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает портал LSM.

Фетисов: Овечкин вернется в Россию в середине мая

Соответствующее решение может принять латвийский совет спортивных федераций из-за того, что Калниньш представлял хабаровский «Амур» в сезонах-2022/23 и 2023/24 КХЛ. Выступление игрока в лиге после начала специальной военной операции может быть расценено как нарушение этических принципов.

Янису Калниньшу 34 года. В КХЛ он выступал за «Амур», рижское «Динамо» и финский «Йокерит».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
