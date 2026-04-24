Мошенники активно вовлекают детей в свои схемы, предлагая повысить уровень персонажа или купить артефакты в онлайн-играх, пишет ТАСС со ссылкой на замначальника Сибирского главного управления ЦБ России Павла Вернера. По его словам, несовершеннолетних нередко уговаривают сообщить персональные данные карт родителей. Бедеров назвал маркеры поведения, которые могут свидетельствовать об общении ребенка с мошенниками.

«Ребенок, как правило, становится более закрытым, замкнутым, видно, что он сильно переживает. Интересуется деньгами, заработками, картами. У него появляется достаточно высокая скрытность в публичном поле, он начинает закрывать свои социальные сети, удалять определенный контент. Появляется общая нервозность, непонятные звонки, переписки с кем-то. Он может скрывать эти переписки, не оставлять телефон. С кем-то общаться, при этом не в полной мере контактировать с родителями», - уточнил он.