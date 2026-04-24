Непонятные звонки: Как защитить ребенка от влияния мошенников
Родители должны общаться с ребенком и не оставлять его один на один со смартфоном, заявил НСН Игорь Бедеров.
Замкнутое поведение ребенка, зачистка соцсетей и подозрительные звонки, поступающие на его телефон, могут свидетельствовать об общении с мошенниками. При этом родители в такой ситуации должны полагаться не на технологические методы контроля, а на личную коммуникацию с детьми, рассказал в беседе с НСН председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.
Мошенники активно вовлекают детей в свои схемы, предлагая повысить уровень персонажа или купить артефакты в онлайн-играх, пишет ТАСС со ссылкой на замначальника Сибирского главного управления ЦБ России Павла Вернера. По его словам, несовершеннолетних нередко уговаривают сообщить персональные данные карт родителей. Бедеров назвал маркеры поведения, которые могут свидетельствовать об общении ребенка с мошенниками.
«Ребенок, как правило, становится более закрытым, замкнутым, видно, что он сильно переживает. Интересуется деньгами, заработками, картами. У него появляется достаточно высокая скрытность в публичном поле, он начинает закрывать свои социальные сети, удалять определенный контент. Появляется общая нервозность, непонятные звонки, переписки с кем-то. Он может скрывать эти переписки, не оставлять телефон. С кем-то общаться, при этом не в полной мере контактировать с родителями», - уточнил он.
Как добавил собеседник НСН, родителям в подобной ситуации важно оставаться в контакте со своим ребенком.
«Способы простые. Необходимо общаться с ребенком, делать то, что все взрослые давно забыли, не хотят или ленятся. Необходимо объяснять риски, которые возникают в связи с измененным законодательством о борьбе с мошенничеством. Ребенок должен понимать, с чем может столкнуться, как это осуществляется, к чему это может привести. Ребенок должен понимать, что он полностью может доверять родителям и общаться с ними. Понимаю, что пубертатный период для многих сложный, сложные взаимоотношения выстраиваются с детьми. Ничего другого сделать все равно невозможно. Никакие приложения родительского контроля не дадут значимого эффекта, только общение. Можно играть в настольные игры, заниматься спортом, отдавать ребенка в кружки и секции. Не давать ему оставаться один на один с телефоном», - заявил он.
Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин сообщал НСН, что сегодня мошенники могут вербовать детей под видом интернет-друзей, обещать им встречи и отправлять подарки. Потому родителям стоит контролировать цифровую жизнь ребенка, передает «Радиоточка НСН».
