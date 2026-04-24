Толстого не упростишь: Почему ИИ не сможет заменить учителя на экзамене
Искусственный интеллект может помочь в проверке тетрадей, но не заменит квалифицированных педагогов, сказал НСН Евгений Ямбург.
Нейросети никогда не заменят живого квалифицированного учителя, современная школа должна давать не только знания, но и воспитывать эмоциональный интеллект, заявил в беседе с НСН заслуженный учитель РФ, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.
Возможно, в будущем устный экзамен будет принимать не учитель, а искусственный интеллект (ИИ), заявил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, его слова приводит РБК. В рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху» он уточнил, что ИИ сможет контролировать, как ведет себя ученик и использует ли он шпаргалки. Однако Ямбург отметил, что пока нейросети могут помочь учителям лишь с рутинными задачами.
«Учителя в целом смотрят положительно на эту перспективу. ИИ облегчает рутинную работу, может проверять ошибки в русском языке или ход решения задач. В начальной школе и пятом-седьмом классах нужна ежедневная проверка тетрадей. Каждый день по 150 тетрадей – огромная перегрузка. Но всех задач ИИ не решит. Есть глубинные вещи, связанные, например, с освоением текстов великих писателей – Толстого, Достоевского и так далее. Можно упростить все до сюжета, фабулы, главных персонажей и поставить отметку. Но ведь в великих русских произведениях и вообще языке слово никогда не равно самому себе. Не зря мы, взрослые, несколько раз перечитываем "Войну и мир", и в каждом возрасте обращаем внимание на те вещи, к которым прежде не были готовы. ИИ – сегодняшний плюс, нельзя отрицать. Однако не нужно преувеличивать его возможности. Нейросети никогда не заменят живого квалифицированного учителя», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, помимо знаний о предмете, школа должна воспитывать в ученике эмоциональный интеллект.
«Не все познается головой, многие вещи познаются сердцем. Сегодня, если человек не владеет хотя бы одним иностранным языком, интернетом, не водит машину, он отстает. Мы хотим воспитать человека умелого и мобильного. Но умелый и мобильный подлец еще опаснее, чем неумелый и немобильный. В этом смысле русская педагогика имеет огромную традицию развития эмоционального интеллекта. Важно воспитывать толерантность, умение чувствовать чужую боль, как свою собственную. Мы не любим слово "толерантность", но оно просто плохо переведено, как терпимость. Однако в русском языке также есть слово "великодушие". Этим мы занимаемся меньше всего, что довольно опасно. Человеческая жизнь предполагает и горе, и беду. Развитие эмоционального интеллекта – задача номер один сегодня», - объяснил он.
Ранее сообщалось, что новый предмет «Духовно-нравственная культура» появится в российских школах уже в январе 2027 года. Первыми изучать новую дисциплину будут учащиеся пятых классов - по 17 часов в неделю. Начиная с 1 сентября 2027 года данный предмет введут для шестых и седьмых классов, напоминает «Радиоточка НСН».
- Толстого не упростишь: Почему ИИ не сможет заменить учителя на экзамене
