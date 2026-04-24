Возможно, в будущем устный экзамен будет принимать не учитель, а искусственный интеллект (ИИ), заявил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, его слова приводит РБК. В рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху» он уточнил, что ИИ сможет контролировать, как ведет себя ученик и использует ли он шпаргалки. Однако Ямбург отметил, что пока нейросети могут помочь учителям лишь с рутинными задачами.

«Учителя в целом смотрят положительно на эту перспективу. ИИ облегчает рутинную работу, может проверять ошибки в русском языке или ход решения задач. В начальной школе и пятом-седьмом классах нужна ежедневная проверка тетрадей. Каждый день по 150 тетрадей – огромная перегрузка. Но всех задач ИИ не решит. Есть глубинные вещи, связанные, например, с освоением текстов великих писателей – Толстого, Достоевского и так далее. Можно упростить все до сюжета, фабулы, главных персонажей и поставить отметку. Но ведь в великих русских произведениях и вообще языке слово никогда не равно самому себе. Не зря мы, взрослые, несколько раз перечитываем "Войну и мир", и в каждом возрасте обращаем внимание на те вещи, к которым прежде не были готовы. ИИ – сегодняшний плюс, нельзя отрицать. Однако не нужно преувеличивать его возможности. Нейросети никогда не заменят живого квалифицированного учителя», - сказал он.