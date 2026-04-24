Жена Пиманова назвала инфаркт причиной смерти телеведущего

Режиссер, продюсер и журналист Алексей Пиманов умер в результате инфаркта. Об этом сообщила в беседе с kp.ru его супруга, актриса и продюсер Ольга Погодина.

«Инфаркт», — ответила она на вопрос о причине смерти мужа.

По словам Погодиной, скоропостижный уход Пиманова стал самой страшной трагедией для нее, пишет RT.

Алексей Пиманов умер 23 апреля, режиссеру и телеведущему было 64 года. Президент Владимир Путин направил родным и близким Пиманова телеграмму с соболезнованиями.

