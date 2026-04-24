Москвичам пообещали «выздоровление» после снега в конце апреля
В ближайшие выходные москвичей ждут дожди, которые затем перейдут в мокрый снег, сказал НСН Александр Шувалов.
Если начало следующей недели принесет с собой мокрый снег и похолодание, то уже на первых майских выходных погода начнет меняться — обойдется без осадков, а воздух к концу выходных прогреется до +16. Об этом НСН заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Что же касается ближайших выходных, то, по словам метеоролога, в воскресенье на фоне кратковременного потепления пройдут дожди, которые затем перейдут в мокрый снег.
«Что касается ближайших дней, в субботу обойдется без осадков и будет примерно до +8, потом мы попадем в теплый сектор циклона, который идет с Балтийского моря, с Финского залива, так что в воскресенье столбики термометров поднимутся до +11, но с утра уже начнется дождь. В понедельник он стабильно перейдет в мокрый снег, поднимется ветер и сменится на северо-западный. Днем будет только +4…5, а ночью — около нуля. Снег продолжится и во вторник», — сказал Шувалов.
На фоне начала недели прогноз на первые майские выходные выглядит вполне оптимистично, добавил собеседник НСН: осадки прекратятся, а к 3 мая потеплеет до +16.
«На круги своя все в средней полосе России все вернется только в первых числах мая. Примерно 2–4 мая можно ожидать хорошее повышение температуры, до +14…16 градусов. В первые майские выходные мы еще будем наблюдать остатки похолодания, а затем будет медленное выздоровление, которое завершится к 3 мая, осадков не будет. В первый день мая будет +5…10 градусов, затем каждый день будет прибавляться по 2–3 градуса», — подытожил он.
Ранее климатолог Александр Чернокульский заявил, что России не грозят похолодания, так как теплые течения сохранятся, а возможные изменения только сделают погоду в средней полосе страны более комфортной.
- Москвичам пообещали «выздоровление» после снега в конце апреля
