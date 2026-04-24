В Новокузнецке обрушилась часть аварийного дома

Часть аварийного дома рухнула в Новокузнецке. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

По его словам, речь идет о здании на улице Челюскина, которое признали аварийным и решили расселить. Жильцов уведомили об этом в прошлом году, но часть жителей отказалась покидать помещения.

«Сегодня произошло разрушение конструкций части нежилого здания. Пострадавших нет», - написал градоначальник в своем канале в Мах.

Доступ в дом ограничили, профильные службы работают на месте.

Ранее в Махачкале многоэтажка обрушилась из-за сильного наводнения.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
