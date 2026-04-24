Швыдкой назвал лишение гранта Венецианской биеннале политическим давлением
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал лишение Венецианской биеннале субсидий из-за участия деятелей культуры из РФ инструментом политического давления на руководство Италии и международной выставки. Об этом он заявил в беседе с РБК.
Ранее Еврокомиссия лишила биеннале гранта в 2 млн евро за приглашение России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Недостойный шаг Брюсселя, свидетельствующий о том, что все разговоры европейского политического истеблишмента о готовности к диалогу с Россией — лишь пустое сотрясение воздуха», — отметил Швыдкой.
По словам спецпредставителя президента, решение ЕК - очевидное вмешательство во внутренние дела Италии. Швыдкой пояснил, что вопросы культурной политики при создании Евросоюза оставались в компетенции государств. Вместе с тем он отметил, что отзыв гранта вряд ли разрушит финансовую устойчивость одной из крупнейших художественных институций в мире.
