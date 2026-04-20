Кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН рассказал о серьезном противодействии показу его фильма на ММКФ, усомнившись, что позиция Никиты Михалкова откроет «зеленый свет» показу его картин в стране.

19 апреля на Московском международном кинофестивале показали пятичасовой фильм Сокурова «Записная книжка режиссера». До этого картины режиссера несколько лет не показывали в России без объяснения причин. Сокуров отметил, что доволен премьерой, но не общался ни с представителями Минкультуры, ни с президентом ММКФ Никитой Михалковым.