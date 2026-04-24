Жога: Киев и западные кураторы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине
Правительство Украины и его западные кураторы не заинтересованы в прекращении украинского конфликта. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО, герой ДНР Артем Жога в интервью RT.
По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский не является самостоятельной единицей и контролируется Западом.
«Хоть он и пытается проявить себя как самостоятельный политик, но это не так. Есть люди из других стран западного направления, которые заинтересованы в продолжении конфликта, в очаге напряженности на границах России», — считает Жога.
Как отметил полпред, эти силы будут максимально тормозить переговорный процесс. Заключение мирного договора может инициировать ряд расследований в странах Запада, связанных с финансированием Киева и ВСУ. Жога допустил, что ряд политиков предстанут перед судом за хищения, растраты и превышение полномочий.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина должна пойти на прямые переговоры с Россией и заключение мирного соглашения, если она действительно заинтересована в завершении конфликта.
