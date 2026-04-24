Лидеры ЕС приступили к подготовке 21-го пакета санкций против России
24 апреля 202610:50
Европейские лидеры приступили к подготовке нового пакета санкций в отношении России. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Лидеры реально двигаются вперед к 21-му пакету санкций», - указала глава евродипломатии.
Как отметила Каллас, это доказывает, что для Брюсселя Украина «дороже, чем для России».
Ранее дипломат заявила, что ЕС следует пересмотреть ряд «красных линий», которые прежде мешали введению некоторых антироссийских ограничений, пишет Ura.ru.
- Лидеры ЕС приступили к подготовке 21-го пакета санкций против России
- Жога: Киев и западные кураторы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине
- Киев с 2018 года совершил 20 нападений на образовательные учреждения России
- Чуда не будет: Врач раскрыла опасность жидкого хлорофилла
- «Страсть» и страсти: Индия вновь победила на ММКФ на фоне «разбана» Сокурова
- В Японии пожары охватили более 430 га леса
- В РФ зарегистрировали отечественную вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых
- Ученик распылил перцовый баллончик в школе в Бийске
- В Севастополе БПЛА атаковали гуманитарную миссию, пострадали двое
- В России предотвратили теракт против руководства Роскомнадзора