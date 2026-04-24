Лидеры ЕС приступили к подготовке 21-го пакета санкций против России

Европейские лидеры приступили к подготовке нового пакета санкций в отношении России. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Лидеры реально двигаются вперед к 21-му пакету санкций», - указала глава евродипломатии.

Как отметила Каллас, это доказывает, что для Брюсселя Украина «дороже, чем для России».

Ранее дипломат заявила, что ЕС следует пересмотреть ряд «красных линий», которые прежде мешали введению некоторых антироссийских ограничений, пишет Ura.ru.

