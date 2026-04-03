Богатырев пообещал рок-сюрприз зрителям «Красного призрака»
Патриотика может быть неформальной, заявил НСН Андрей Богатырев.
Продолжение «Красного призрака» вновь скрестит патриотические чувства и неожиданный подход, а также раскроет по-новому актера Никиту Кологривого, рассказал режиссер Андрей Богатырев в беседе с НСН.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) представил программу и жюри. Фильмом-открытия станет военная драма Александра Котта «Ангелы Ладоги». В секцию «Русские премьеры» вошли семь картин. В их числе, в частности, «Красный призрак 1812» Богатырева. Сам режиссер удивился этому.
«Попадание в программу меня отчасти удивило. У меня с ММКФ связана киносудьба. Мой дебютный фильм был когда-то в молодой программе “Перспективы”, получил там спецприз. Мой второй фильм “Эуда” тоже выиграл, а также получил приз за лучшую мужскую роль. Теперь “Красный призрак” попал снова в конкурс русских премьер. Это приятно и расширяет зрительский интерес и привлекает аудиторию к фильму. “Красный призрак” — это то, что мы когда-то задумали нашей дружной бригадой единомышленников. Первый фильм сняли в таком “тарантиновском” стиле с иронией и серьезной “патриотикой”. Мы решили сделать ответ на патриотические фильмы, которые мы считали довольно формальными и сделали вот такой свой мир. Я задумывал этот сюжет как трилогию. Вторая часть имеет все лучшее из первой. Это ответ на формальное кино, который мы сделали в своем ключе», — поделился он.
Богатырев добавил, что фильм будет полон сюрпризов.
«Мы решили отойти от привычного амплуа Никиты Кологривого и поместить в новый образ фильма гримом и характером персонажа. Его можно узнать по привычной манере, но внешне сделали что-то новое. Еще одно изменение — в этой части нет песен наших старых рокеров. Но есть сюрприз — на фестивале будет режиссерская версия, а в кинопрокатной будет секрет, о котором я сейчас не должен говорить. Раскрывать его нельзя. Я очень люблю русскую рок-музыку, а в “Красном призраке” мы немного расширим эту историю», — заключил он.
Ранее режиссер Алексей Герман-младший объяснил НСН, чего ждать от ММКФ.
Горячие новости
