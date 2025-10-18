Российские космонавты представили план прыжка над Южным полюсом
Российские космонавты Михаил Корниенко и Александр Лынник презентовали в Кейптауне амбициозный проект. Речь идёт о первом в мировой практике стратосферном прыжке с парашютом непосредственно над Южным полюсом. Реализация проекта намечена на ноябрь 2025 года, сообщает РИА Новости.
Научная составляющая экспедиции не менее важна, чем сам прыжок. В ходе миссии планируется провести испытания передовых образцов российской аэрокосмической техники.
Экстремальные условия станут настоящим испытанием для оборудования. Аппаратура должна продемонстрировать свою работоспособность при критически низких температурах (до -90°C) и экстремально низком атмосферном давлении, составляющем около 200 миллиметров ртутного столба.
Этот проект станет важным шагом в развитии экстремальных видов спорта и испытательной космонавтики, а также позволит проверить надёжность российского оборудования в условиях, максимально приближённых к космическим.
Ранее аэрокосмический инженер, молодой учёный и лектор российского общества «Знание» Денис Прудник заявил, что России ни в коем случае не следует прерывать пилотируемую космонавтику.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подросток пострадал после атаки беспилотника в Белгородской области
- Минобороны: ВС России нанесли поражение предприятиям ВПК Украины
- Четыре вспышки класса М произошли на Солнце
- Умер публицист Сергей Кара-Мурза
- Певец Агутин сравнил ИИ в творчестве с консервированными продуктами
- Минобороны: ВС РФ освободили Плещеевку в ДНР
- В МВД раскрыли схему мошенничества через объявления в Сети
- СМИ: Актер Виктор Сухоруков попал в больницу из-за опухоли
- РАН: На Земле ожидаются магнитные бури
- В Татарстане по делу о покушении на жену предпринимателя Шевырева задержали двоих бизнесменов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru