Российские космонавты представили план прыжка над Южным полюсом

Научная составляющая экспедиции не менее важна, чем сам прыжок. В ходе миссии планируется провести испытания передовых образцов российской аэрокосмической техники.

Экстремальные условия станут настоящим испытанием для оборудования. Аппаратура должна продемонстрировать свою работоспособность при критически низких температурах (до -90°C) и экстремально низком атмосферном давлении, составляющем около 200 миллиметров ртутного столба.

Этот проект станет важным шагом в развитии экстремальных видов спорта и испытательной космонавтики, а также позволит проверить надёжность российского оборудования в условиях, максимально приближённых к космическим.

Ранее аэрокосмический инженер, молодой учёный и лектор российского общества «Знание» Денис Прудник заявил, что России ни в коем случае не следует прерывать пилотируемую космонавтику.

