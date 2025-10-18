Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС стартовал ремонт поврежденных ЛЭП, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, это произошло после четырехнедельного отключения. Гросси уточнил, что продолжить работы удалось после «установления локальных зон прекращения огня».

На ЗАЭС сообщили, что ключевую роль сыграло Минобороны РФ, ведь без гарантий безопасности работа энергетиков была бы невозможна.

Напомним, 23 сентября на станции отключилось внешнее электроснабжение из-за обстрелов ВСУ, вскоре перестала работать высоковольтная ЛЭП «Днепровская». АЭС перешла на собственное обеспечение, дизель-генераторы для системы охлаждения реакторов включились вовремя, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МАГАТЭЗапорожье

