В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»

Московский кинотеатр «Художественный» анонсировал проведение фестиваля под названием «Время новой волны». Мероприятие будет посвящено кинематографическому явлению французской «новой волны», которое оказало значительное влияние на развитие мирового кино.

Программа фестиваля охватит период с 24 октября по 16 ноября. Зрителям представят работы мастеров французского кино: Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Аньес Варды и Жан-Пьера Мельвиля. Организация показов осуществляется при поддержке Французского института в России.

Фестиваль приурочен к выходу в российский кинопрокат фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна». Картина рассказывает о создании фильма «На последнем дыхании», ставшего знаковым дебютом Жан-Люка Годара.

По словам программного директора кинотеатра Стаса Тыркина, термин «новая волна» изначально описывал группу молодых французских кинематографистов, чья жизнь была полностью посвящена кино.

ФОТО: ТАСС / Георгий Копытин
