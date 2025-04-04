Почему ремейк «Белоснежки» обернулся кошмаром для Disney

В 1937 году мультфильм «Белоснежка и семь гномов» обеспечил триумф студии Уолта Диснея. Проект стал первым цветным полнометражным мультфильмом в истории кинематографа. Номинация «Лучший полнометражный анимационный фильм» появилась на премии «Оскар» только в 2002 году, однако «Белоснежка» на церемонии 1938 была отмечена наградой за инновационные технологии.

В 2016 году в Disney задумались о киноадаптации известной сказки. Затем стало известно, что режиссером выступит Марк Уэбб, ранее работавший над двумя фильмами о Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом. Изначально мюзикл должен был появится в кинотеатрах еще в марте 2024 года, однако из-за многочисленных задержек его перенесли на 2025 год.

Большинству профессиональных критиков фильм скорее понравился, но фанаты не спешат идти в кинотеатр. Бюджет проекта официально не раскрывают, по данным New York Times, его можно оценить в 350 миллионов долларов. Столь значительная сумма сложилась на фоне задержки производства во время пандемии, простоя в период забастовки Гильдия сценаристов США (WGA), множественных досъемок и затрат на маркетинг. Традиционно проект можно считать успешным, если он собирает в прокате минимум в два раза больше потраченного, однако «Белоснежка» уже на старте показала скромный результат, заработав за три дня проката в США лишь 42 миллиона долларов. При этом голливудская премьера в Лос-Анджелесе фильма прошла без прессы, а лондонскую премьеру на Лестер-сквер и вовсе отменили.

В неофициальном российском прокате картина появилась с 29 марта. В первые выходные проката фильм был доступен в 120 кинотеатрах, сборы составили 22,1 миллиона рублей. В странах СНГ «Белоснежке» удалось собрать за выходные 40,2 миллиона рублей.