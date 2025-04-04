Почему ремейк «Белоснежки» обернулся кошмаром для Disney
Киноверсия культового мультфильма Disney за первые выходные неофициального проката в России заработала лишь 22,1 миллиона рублей.
Фильм «Белоснежка» от студии Disney, вышедший в мировой прокат 21 марта 2025 года, должен был стать золотой жилой, но обернулся крупным дорогостоящим провалом и чередой скандалов. Высказывания главных актеров картины и отдельные решения студии привели к тому, что ремейк получил всего 1,7 из 10 баллов на IMDb и 42 процента положительных рецензий на крупнейшем сайте рецензий Rotten Tomatoes.
В 1937 году мультфильм «Белоснежка и семь гномов» обеспечил триумф студии Уолта Диснея. Проект стал первым цветным полнометражным мультфильмом в истории кинематографа. Номинация «Лучший полнометражный анимационный фильм» появилась на премии «Оскар» только в 2002 году, однако «Белоснежка» на церемонии 1938 была отмечена наградой за инновационные технологии.
В 2016 году в Disney задумались о киноадаптации известной сказки. Затем стало известно, что режиссером выступит Марк Уэбб, ранее работавший над двумя фильмами о Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом. Изначально мюзикл должен был появится в кинотеатрах еще в марте 2024 года, однако из-за многочисленных задержек его перенесли на 2025 год.
Большинству профессиональных критиков фильм скорее понравился, но фанаты не спешат идти в кинотеатр. Бюджет проекта официально не раскрывают, по данным New York Times, его можно оценить в 350 миллионов долларов. Столь значительная сумма сложилась на фоне задержки производства во время пандемии, простоя в период забастовки Гильдия сценаристов США (WGA), множественных досъемок и затрат на маркетинг. Традиционно проект можно считать успешным, если он собирает в прокате минимум в два раза больше потраченного, однако «Белоснежка» уже на старте показала скромный результат, заработав за три дня проката в США лишь 42 миллиона долларов. При этом голливудская премьера в Лос-Анджелесе фильма прошла без прессы, а лондонскую премьеру на Лестер-сквер и вовсе отменили.
В неофициальном российском прокате картина появилась с 29 марта. В первые выходные проката фильм был доступен в 120 кинотеатрах, сборы составили 22,1 миллиона рублей. В странах СНГ «Белоснежке» удалось собрать за выходные 40,2 миллиона рублей.
ЭТО ВСЕ ОНА
В самой студии провал поспешили объяснить поведением главной актрисы Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история» Спилберга). О том, что именно она воплотит Белоснежку на экране, стало известно еще в июне 2021 года. Артистка обладает сильными вокальными данными, которые отлично подходят для мюзикла, однако аудитория не оценила такой выбор. Зрителей удивило, что на роль принцессы с "кожей, белой как снег" выбрали актрису польско-колумбийского происхождения. Впрочем, подобное не впервые происходит с киноадаптациями Disney, расовый скандал возникал и вокруг темнокожей Холли Бейли, которой выпала возможность воплотить на большом экране образ Ариэль в фильме «Русалочки».
Однако ремейк, представленный в 2023 году, зрители приняли более благосклонно. «Белоснежка» же разочаровала фанатов задолго до выхода. В ответ на заявления о цвете кожи актрисы в студии пояснили, что имя Белоснежки в фильме объясняется тем, что она родилась во время снежной бури. Решились в Disney и на другие изменения, исключив из сценария историю любви. Зеглер задолго до объявления даты премьеры говорила в интервью о том, что оригинальная сказка о Белоснежке и мультфильм Диснея ей не близки.
«Я боялась оригинальной версии. Кажется, я посмотрела ее один раз и больше не включала. Большое внимание уделяется ее истории любви с парнем, который буквально преследует ее. Это странно», - высказывалась она в интервью Daily Mail.
Девушка подчеркнула, что ее Белоснежка в отличие от каноничной мечтает не о настоящей любви, а о лидерстве. Эти слова вызвали гнев фанатов, поскольку не все поняли, как мечта об отношениях может помешать принцессе.
Помимо пренебрежения к истории Белоснежки Зеглер еще до первого премьерного показа фильма успела отличиться и своими политическими высказываниями. Она неоднократно открыто выражала поддержку Палестине в то время, как коллега по фильму Галь Гадот, воплотившая злую королеву, поддерживала Израиль. Девушка является израильтянкой, когда-то служившей и в Армии обороны Израиля. По сведениям СМИ, политические взгляды дополнительно осложняли работу на съемочной площадке, поскольку общение актрис сводилось к минимуму. Также известно, что для Гадот пришлось нанять охрану на фоне угроз из-за ее произраильской позиции.
ОТКАЗ ОТ ГНОМОВ
Помимо политики и расового скандала новую «Белоснежку» раскритиковали и за гномов. В январе 2022 года американский актер Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», заявил, что студия не может считать себя прогрессивной, пока гномы в фильме олицетворяют стереотипы о людях, страдающих дварфизмом или аномально низким ростом.
«Вы стараетесь быть прогрессивными, но снова рассказываете о семи гномах, которые вместе живут в пещере. Какого черта?» — сказал он.
Студия быстро отреагировала на это, отметив, что консультируется с людьми с дварфизмом, чтобы избежать повторения стереотипов из оригинального анимационного фильма. В результате было принято решение, что вместо семи гномов в картине будут представлены «волшебные существа», созданные с помощью компьютерной графики. Узнав об этом, актеры-карлики обвинили Disney в лишении работы и возможности появится на большом экране. Артисты отмечали, что рады любым ролям при условии уважительного отношения.
«Гномов заменили изображением, созданным компьютером. Что это говорит о нас? Лучше, чтобы нас убрали из всемирно известного диснеевского мультфильма, чем дали возможность создать позитивный и веселый фильм», — заметил в разговоре с Daily Mail британский паралимпийский пловец Уилл Перри.
Отдельные зрители раскритиковали такой подход к вопросу, поскольку нарисованные персонажи, по их мнению, привели к эффекту «зловещей долины».
Ранее сообщалось, что американская киностудия Disney заморозила все работы, связанные со съемкой фильма «Рапунцель: Запутанная история» на фоне провала «Белоснежки» в прокате, напоминает «Радиоточка НСН».
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