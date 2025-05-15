«Нет адского падения!»: Кинотеатры отказались считать онлайн-платформы врагами
Кинотеатрам интересно перевести продажи билетов в интернет, при этом в онлайне невозможно заработать на фильме 2 миллиарда рублей, сказал НСН Алексей Воронков.
Онлайн-платформы не являются «страшным конкурентом» кинотеатров, которым выгодно продавать билеты в интернете, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков специальному корреспонденту НСН на форуме по недвижимости MALLPIC 5.0.
«Мы не рассматриваем онлайн-платформы как страшного конкурента, который перетащит на себя все. В отличие от фэшн-истории, где вы можете, зная свой размер и торговую марку, просто залезть в интернет, в кино сохраняется история некого события, когда можно привести подругу, взять детей с женой или сходить с друзьями. Нельзя зайти в интернет и сделать себе там свидание. Благодаря этой истории, несмотря на колоссальный рост подписок онлайн-платформ на 30-35%, у нас нет такого адского падения, мы даже чуть-чуть выросли по финансовому обороту за 2024 год по сравнению с 2023-м. Хотя мнения в кинотеатрах тоже разные. Некоторые до сих пор считают онлайн-видеосервисы некими врагами», – отметил Воронков.
По его мнению, будущее за коллаборациями онлайн и обычных кинотеатров.
«Мы в ассоциации понимаем, что что коллаборация возможна. Для них мы являемся драйвером раскрутки любой картины, которую они закупают, либо которую они сняли. Любой фильм, который прошел на больших экранах, собирает намного больше, чем платят их подписчики. Для нас рекламные возможности и продюсирование любой картины в интернете - это колоссальная экономия на рекламе. То есть кинотеатрам это тоже интересно. Заработать 2 миллиарда на фильме в интернете невозможно. В любом случае, продолжает работать модель, когда большой фильм отрабатывается на больших экранах, собрали деньги, а потом ушли на подписку. Как бы онлайн-видеосервисы не пытались перетащить на себя премьерное одеяло, на сегодняшний день этот эксперимент особо не удался», – подчеркнул председатель АВК.
Воронков также сообщил, что на всех российских кино-платформах уже запущена онлайн-продажа билетов в кинотеатры.
«По крайней мере последние три года мы довольно тесно общаемся, начиная с проката фильмов и заканчивая продажей билетами. Мне кажется, уже все онлайн-видеосервисы запустили продажи билетов. Мы продаёмся на "Кинопоиске", на Okko на Wink, везде. Понятно, что какая-то часть публики уходит в интернет, но для нас это не критично. Нам намного интереснее перевести продажи билетов в интернет и баров в интернет, даже потеряв 3-5% посещаемости», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по возвращению их библиотек и доступу к премьерам, напоминает «Радиоточка НСН».
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