«Нет адского падения!»: Кинотеатры отказались считать онлайн-платформы врагами

Воронков также сообщил, что на всех российских кино-платформах уже запущена онлайн-продажа билетов в кинотеатры.

«По крайней мере последние три года мы довольно тесно общаемся, начиная с проката фильмов и заканчивая продажей билетами. Мне кажется, уже все онлайн-видеосервисы запустили продажи билетов. Мы продаёмся на "Кинопоиске", на Okko на Wink, везде. Понятно, что какая-то часть публики уходит в интернет, но для нас это не критично. Нам намного интереснее перевести продажи билетов в интернет и баров в интернет, даже потеряв 3-5% посещаемости», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по возвращению их библиотек и доступу к премьерам, напоминает «Радиоточка НСН».

