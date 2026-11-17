Как отметили в организации, на площадках которой размещено более 700 тысяч сайтов, «недоступность возникла на сетевом оборудовании». В результате были затронуты локации доступности в Москве, Петербурге, а также в Казахстане, Германии и Нидерландах.

Позже в компании сообщили, что специалистам удалось устранить сетевую проблему и «поднять» большую часть сервисов.

Ранее о масштабной кибератаке на свою инфраструктуру заявил российский хостинг-провайдер Beget. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

