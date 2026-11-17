Затянется на годы: Кто победит в споре за картину Ван Гога «Цветущий Каштан»
Елизавета Лихачева раскрыла НСН, что по опыту предыдущих судов наследников за картины, они в конечном счете возвращались им, так что у Sotheby's наверняка есть протокол на такой случай.
Суд по поводу возвращения картины Винсента Ван Гога «Цветущий Каштан» наследникам бывшего владельца могут затянуться на годы, однако эта история далеко не прецедент. Об этом НСН рассказала экс-директор государственного музея им. Пушкина Елизавета Лихачева.
Наследники бывшего владельца картины Винсента Ван Гога «Цветущий Каштан» требуют от аукционного дома Sotheby's снять ее с торгов из-за возможной продажи под давлением нацистской Германии. Об этом сообщила газета The New York Times. По ее данным, полотно Ван Гога оценивается приблизительно в $180 млн и может считаться самой дорогостоящей картиной художника. В то же время предположительные наследники картины утверждают, что произведение могло быть продано из-за финансовых трудностей семьи, вызванных деятельностью нацистской Германии. Лихачева заявила, что такие истории случаются регулярно.
«Случай абсолютно прецедентный. Требования со стороны наследников еврейских коллекционеров, которые в 30-е годы лишались своих коллекций либо за счет принудительной продажи, либо просто конфискации, возникают довольно регулярно. Самое крупное дело такого рода — это дело коллекционера Гурлитта, который был посредником между нацистами и швейцарскими галеристами. Они покупали эти работы, легализовывали их, продавали на Запад. Поэтому, я думаю, самое вопиющее дело — это дело картины «Золотая Адель», когда наследница владельца картины, которая чудом выжила во время Второй мировой, потребовала от Австрии возвращения ее работы. Австрия в конечном итоге была вынуждена картину вернуть. Так что, я думаю, у Sotheby's есть протокол на этот случай», — рассказал он.
При этом Лихачева раскрыла, нужны ли какие-то доказательства со стороны наследников картины, и как будет проходить расследование.
«Нет, достаточно заявления. Дальше будет следствие, в результате суд решит судьбу картины. Когда вы приходите в полицию подавать заявление о нарушении ваших прав, не приносите с собой доказательства. Полиция обязана зафиксировать заявление, а дальше провести проверку, было ли преступление. Здесь ровно такая же логика. Суды, конечно, могут затянуться на годы. Потому что по умолчанию есть факт добровольной продажи. Им придется доказывать, что коллекционер был вынужден продать картину под давлением», — подытожила она.
В начале октября стало известно, что Sotheby's выставил на торги коллекцию картин стоимостью более 450 млн долларов. Речь идет 12 полотнах импрессионистов и модернистов из частной коллекции аргентинского коллекционера Нелли Аррьеты де Блакье. Собрание долгие годы было недоступно публике. В него входят произведения Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Клода Моне, Поля Гогена, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара и других известных художников. Самым дорогим лотом стали «Цветущие каштаны» Ван Гога, оценённые в 180 млн. Торги состоятся 18 ноября в Нью-Йорке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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