Суд по поводу возвращения картины Винсента Ван Гога «Цветущий Каштан» наследникам бывшего владельца могут затянуться на годы, однако эта история далеко не прецедент. Об этом НСН рассказала экс-директор государственного музея им. Пушкина Елизавета Лихачева.

Наследники бывшего владельца картины Винсента Ван Гога «Цветущий Каштан» требуют от аукционного дома Sotheby's снять ее с торгов из-за возможной продажи под давлением нацистской Германии. Об этом сообщила газета The New York Times. По ее данным, полотно Ван Гога оценивается приблизительно в $180 млн и может считаться самой дорогостоящей картиной художника. В то же время предположительные наследники картины утверждают, что произведение могло быть продано из-за финансовых трудностей семьи, вызванных деятельностью нацистской Германии. Лихачева заявила, что такие истории случаются регулярно.

«Случай абсолютно прецедентный. Требования со стороны наследников еврейских коллекционеров, которые в 30-е годы лишались своих коллекций либо за счет принудительной продажи, либо просто конфискации, возникают довольно регулярно. Самое крупное дело такого рода — это дело коллекционера Гурлитта, который был посредником между нацистами и швейцарскими галеристами. Они покупали эти работы, легализовывали их, продавали на Запад. Поэтому, я думаю, самое вопиющее дело — это дело картины «Золотая Адель», когда наследница владельца картины, которая чудом выжила во время Второй мировой, потребовала от Австрии возвращения ее работы. Австрия в конечном итоге была вынуждена картину вернуть. Так что, я думаю, у Sotheby's есть протокол на этот случай», — рассказал он.