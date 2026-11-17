«Не ради кубиков пресса!»: Зачем россияне идут в фитнес-клубы и что там делают
За последние пять-шесть лет фитнес-индустрия в России выросла с 3% до 5,15% от населения страны, заявила НСН Ольга Киселева.
Главным трендом в российских фитнес-клубах сейчас можно назвать функциональные тренировки, рассказала НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева.
В России за несколько лет почти вдвое выросло количество поклонников силового фитнеса, пишет Mash Money. При этом, по данным FitnessData, доля полностью неиспользованных абонементов в среднем составляет менее 3%, но в отдельных бюджетных залах с годовыми картами дешевле 20 тыс. рублей достигает 15–20%. В премиальном сегменте и заведениях с подписной моделью таких клиентов значительно меньше, уточняет канал. По словам Киселевой, хороший импульс фитнес-индустрия в России получила в постковидные годы.
«Фитнес-индустрия в последние несколько лет, особенно после пандемии коронавируса, с достаточно высокой динамикой действительно прирастала. Мы росли в 2022-2024 годах в среднем от 18 до 23% год к году, и количество людей тоже увеличивалось. Сейчас, по данным отраслевых аналитических агентств, процент жителей страны, которые занимаются коммерческим фитнесом – 5,15%. За последние пять-шесть лет мы выросли с 3%. То есть сейчас это чуть больше 7 миллионов жителей страны. Так что положительная динамика точно есть. Последние полгода эта тенденция чуть-чуть затормозилась, но думаю, что процесс увеличения количества людей в фитнесе еще точно будет. Все понимают, что фитнес - это уже лайфстайл, а не просто спорт», – рассказала Киселева.
По словам эксперта, аудитория прирастает за счет двух категорий – молодых людей от 16 лет, на которых ориентированы новые инновационные сети фитнес-клубов, а также категория 55+. При этом основным трендом в фитнесе сегодня являются функциональные тренировки.
«Акцент на силовом тренинге сейчас нельзя назвать трендом. В большей степени сейчас есть тенденция функциональных тренировок, то есть тренировок для жизни. Не для того чтобы увеличить бицепс или чтобы появились кубики пресса, а чтобы без одышки подниматься на седьмой этаж, поднимать что-то, не срывая спину и так далее. Фитнес сейчас - это такой вариант лайфстайла, когда весь тренировочный процесс нужен не для красоты, а для функционала. То есть, чтобы человеку было проще и комфортнее жить», – отметила Киселева.
Эксперт также объяснила, что единой модели работы с аудиторией для всех игроков на рынке фитнес-индустрии нет. Кто-то, чтобы меньше тратиться на рекламу, старается удержать уже имеющуюся аудиторию, кто-то работает по модели «50 на 50», когда половину посетителей стараются сохранить, а еще половину – привлечь. Многое зависит и от ценового сегмента.
«Сейчас есть фитнес-клубы по подписке, они позволяют за небольшую сумму в месяц зайти практически любому человеку. Цена 1900 рублей в месяц подъемна почти для всех. Поэтому в такого рода фитнес-центрах ротация новых клиентов достаточно высокая. А есть премиальный сегмент, где цена может варьироваться от 300 до 350 тысяч рублей в год. Если взять Москву и среднюю стоимость в год в эконом-сегменте, то, наверное, это будет от 30-35 тысяч до 55-60 тысяч рублей. За год цены в индустрии растут в среднем на 10-12%, но это, конечно, несопоставимо с ростом цен на продукты либо еще какие-то вещи», – добавила Киселева.
Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала НСН, каким образом в России можно достичь поставленного президентом целевого показателя доли регулярно занимающихся спортом жителей.
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