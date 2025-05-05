Успех нового фильм от студии Marvel «Громовержцы*» не связан с обилием в картине героев с русскими корнями, объяснил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Новый кинокомикс от Marvel «Громовержцы*» по итогам выходных возглавил прокат в США, а также стартовал на всех ключевых мировых рынках. Фильм с бюджетом $180 млн за первый уикенд уже заработал в мире больше $160 млн и получил 94% позитивных отзывов на авторитетном сайте RottenTomatoes. Баженов считает, что у Marvel возникли проблемы после «Мстителей».