Стихотворение Пушкина не может побудить детей и подростков начать употреблять алкоголь, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«В чье-то больную голову пришло, что на восприятие детьми алкоголя влияет не то, что они видят, как пьют дома, на улице, в фильмах, а упоминание слова «кружка» в стихотворение Пушкина. При этом ссылаются на существующее законодательство, где запрещается пропаганда. Но Пушкин не пропагандист, а мы наоборот должны «пропагандировать» его стихи. Я не помню, чтобы моих сверстников это побуждало хватать алкоголь. Наши дети должны быть образованными, знать классику, подобные произведения не нуждаются в исправлениях со стороны чиновников», - отметила она.