Останина призвала чиновников не редактировать Пушкина и других классиков
Нина Останина заявила НСН, что дети должны быть образованными, знать классику, подобные произведения не нуждаются в исправлениях со стороны чиновников.
Стихотворение Пушкина не может побудить детей и подростков начать употреблять алкоголь, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«В чье-то больную голову пришло, что на восприятие детьми алкоголя влияет не то, что они видят, как пьют дома, на улице, в фильмах, а упоминание слова «кружка» в стихотворение Пушкина. При этом ссылаются на существующее законодательство, где запрещается пропаганда. Но Пушкин не пропагандист, а мы наоборот должны «пропагандировать» его стихи. Я не помню, чтобы моих сверстников это побуждало хватать алкоголь. Наши дети должны быть образованными, знать классику, подобные произведения не нуждаются в исправлениях со стороны чиновников», - отметила она.
В школьном учебнике «Литературное чтение» для третьих классов отцензурировали стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер». Из него исключили четверостишие, начинающееся со строк «Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей» и заканчивающееся словами «Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей», пишет «Фонтанка».
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