«Столкновение музыкантов!»: Лидер «Мураками» о концерте с оркестром и творческих планах

- Это уже не первый концерт с оркестром. Самый первый у нас был лет 10 назад, если я не ошибаюсь. Потом был огромный перерыв. И вот в прошлом году мы попробовали сделать коллаборацию, которая на «ура» зашла в Казани. И мы подумали, что 20-летие группы нужно, конечно, отпраздновать чем-то большим, неожиданным и глобальным. И решили сделать новые песни, новые аранжировки. Те, которые нам были близки и нравились, мы оставили, а те, которые захотели переработать – переделали и отдали на написание оркестровок. И, как мне кажется, сейчас уже складывается картинка того, как это будет 24 ноября в Большом концертном зале «Москва». Во время репетиций было очень интересно, когда музыканты нас подзывают к себе в ноты, показывают и говорят: «Вот здесь, вот с этого квадрата мы начинаем?». И в этот момент мы с Раилем всегда делаем такое выражения лица, что мы все понимаем, просто чуть-чуть тормозим. На самом деле мы смотрим в книгу, а там как будто на китайском языке все написано. И мы пытаемся что-то понять, потому что к нашему стыду у нас нет музыкального образования. Это очень интересное столкновение музыкантов, которые, скажем так, всю свою жизнь пишут песни на гитаре, и музыкантов, которые с рождения чуть ли не сидят в музыкальной школе и учатся гаммы играть.

- Сколько репетиций успело пройти? Как проходила работа, учитывая удаленный формат?

- Мы до этого репетировали, а сейчас с новой программой у нас будет всего две репетиции, потому что собрать оркестр и всех музыкантов – это достаточно сложный процесс. И причем на первую репетицию даже барабанщик наш не сможет приехать, потому что она переносилась, там был один перенос, второй перенос... Но они сами репетируют свои оркестровые партии, они это делают самостоятельно. А наша уже задача с ними слиться. То есть мы, соответственно, играем свои концертные версии тоже самостоятельно. Репетиции сегодня проходят в двух разных городах, в Казани и Москве. Мы общаемся, у нас есть чат, куда забрасываются какие-то вопросы, если они возникают. Но в целом если ты правильно поставил задачу аранжировщику, если хороший оркестр, то в принципе все достаточно быстро клеится.

- Не было ли мыслей в будущем выступить с зарубежным оркестром? Почему именно казанский La Primavera?

- Не вижу в этом смысла. Для меня и наш оркестр хороший, La Primavera. Нам нравятся музыканты, нравится работать с дирижером. Дирижер очень немаловажная фигура, тот, который взглядом может донести. И когда это работающий, постоянно гастролирующий оркестр, хоть и небольшой, но тем не менее, это возможность и нам коммуницировать. Мы понимаем, он нас понимает, и он знает своих музыкантов. Это очень важно. Имея опыт, зачем делать хуже, когда ты можешь делать наоборот. В этот раз ты уже знаешь какие-то свои нюансы, в следующий раз будет еще лучше, еще и еще. Один раз мы сделали это, поняли, что нам комфортно. Тут важно, чтобы дирижер слышал Раиля, меня в том числе, и чтобы не было вопросов, недопонимания. Там очень легко, быстро коммуникация работает, менеджмент. В этом отношении нам комфортно сотрудничать с La Primavera.

- Помимо концерта с оркестром, какие еще будут интересные проекты? Планируете ли вернуться к опыту спектаклей или попробовать что-то новое?

- Мы сейчас видоизменили спектакль «Время постирать любовь». Сыграли его в Сочи, в Казани. Добавили еще в помощь режиссеру Лену Калаганову в Казани, и она доделала свои нюансы. Может быть, когда-нибудь мы его опять сыграем в Москве. Также у нас январь впереди, программа «Белым-бело», где мы сочиняем наши мечты, пишем письмо Дедушке Морозу, зовем Снегурочку, дарим свои подарки. Это все очень милая, уютная тусовочка, в этом году она будет полным составом. Соответственно, все музыканты группы «Мураками» будут ездить из города в город, начиная со 2 января. Там много городов, если я не ошибаюсь, до 12 января. Нам действительно нравится встречаться с нашими поклонниками. Мы не воспринимаем это как: «О боже, мы опять едем в какой-то город». У нас это происходит так: «О, Тверь, класс! Ой, в Твери там же Маринка нас ждет!». Это то ощущение, когда в каждом городе уже есть свои люди, с которыми хочется также встретиться, обняться, поздравить с праздниками. А 1 января я буду дома, в Казани. И да, безусловно, в нашем коллективе невозможно быть музыкантом, который не любит гастроли. Из 365 дней в году 240 дней отсутствия мы насчитали однажды.

- Сейчас много кто выстреливает с саундтреками к фильмам или сериалам. Поступали ли вам предложения с записью саундтрека? Или сами хотели бы для чего-то написать композицию?