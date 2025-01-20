«Кипящий котел»: Переезд «Золотой Маски» из Москвы в Казань объяснили демократией

Татарстан - театральная республика и вполне может принять премию «Золотая маска», при этом создателям лучших спектаклей из регионов очень полезно показывать их в двух столицах, заявила в интервью НСН театральный критик Ольга Галахова.

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков ранее объявил, что в 2025 году впервые в истории театральной премии «Золотая маска» церемония ее вручения пройдет в Казани. Он напомнил, что в прошлом году Татарстан получил шесть наград «Золотой маски». Галахова объяснила, в чем были плюсы вручения премии именно в Москве.