«Кипящий котел»: Переезд «Золотой Маски» из Москвы в Казань объяснили демократией
Градус показов и театральных встреч в Москве выше, чем в регионах, при этом Татарстану доверили саммит БРИКС и Универсиады, сказала в эфире НСН Ольга Галахова.
Татарстан - театральная республика и вполне может принять премию «Золотая маска», при этом создателям лучших спектаклей из регионов очень полезно показывать их в двух столицах, заявила в интервью НСН театральный критик Ольга Галахова.
Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков ранее объявил, что в 2025 году впервые в истории театральной премии «Золотая маска» церемония ее вручения пройдет в Казани. Он напомнил, что в прошлом году Татарстан получил шесть наград «Золотой маски». Галахова объяснила, в чем были плюсы вручения премии именно в Москве.
«Я была в жюри "Золотой маски", которая проходила в Москве, и считаю, что важно проводить это в Москве, на худой конец в Санкт-Петербурге, где было организовано Всероссийское театральное общество, 150-летие которого мы отмечаем. Для театров-номинантов чрезвычайно важно показаться в Москве, потому что это театральная столица, высокий гамбургский счет, в Москве и театральные лидеры, и режиссеры, известные актеры, которые приходят на спектакли. Это повод для того, чтобы окунуться в совершенно другую творческую среду, градус которой намного выше. Это кипящий котел встреч, обменов мнениями и будущих проектов. Тут совсем другое напряжение творческой жизни, не сопоставимое ни с одним городом, кроме Санкт-Петербурга. Театры очень серьезно готовятся к показам в Москве. При этом децентрализация "Маски" демократична. Это справедливо, ведь мы многонациональное государство со многими театральными центрами в разных республиках», - сказала Галахова.
При этом она отметила, что Казань сегодня готова к церемонии вручения «Золотой маски».
«Татарстан - это действительно театральная республика, в которой есть и Театр кукол, и Театр юного зрителя, и Театр Камала. Все эти театры дают довольно высокий уровень современной театральной культуры, поэтому Татарстан по праву может принять "Золотую маску". Второй момент, характерный для этой республики, это умение принимать гостей. Вы посмотрите, сколько международных форумов прошло в Татарстане за последние годы. Они проводили Универсиаду, саммит БРИКС, чрезвычайно важные мировые события. Республика получила много премий на прошлой "Маске". Кроме того, очень много студентов из Татарстана учатся в ГИТИСе. Сергей Женовач, который ведет курс в ГИТИСе, говорил мне, что у него несколько очень талантливых ребят из этой республики», - заключила собеседница НСН.
В июне 2024 году была вручена театральная премия «Золотая маска» по итогам сезона 2022–2023 годов. Лучшим спектаклем жюри назвало «Муть. Мухаджиры» Татарского театра имени Камала, а лучшим режиссёром стал Лев Додин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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