Вручение премии «Золотая Маска» состоится в Казани

Вручение театральной премии «Золотая Маска» 2025 году впервые пройдёт не в Москве. Об этом заявил глава Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков.

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На открытии нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала он указал, что в текущем году мероприятие впервые примет Казань.

Машков добавил, что в 2024 году Татарстан получил шесть наград.

«И, конечно, будет замечательно, когда приедет вся театральная Россия на этот замечательный большой форум в июне», - заключил он.

Ранее Машков заявил, что актёры и режиссёры больше не смогут получить премию «Золотая Маска», кроме как в почетной категории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Терещенко Михаил
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