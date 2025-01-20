Вручение премии «Золотая Маска» состоится в Казани
Вручение театральной премии «Золотая Маска» 2025 году впервые пройдёт не в Москве. Об этом заявил глава Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков.
На открытии нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала он указал, что в текущем году мероприятие впервые примет Казань.
Машков добавил, что в 2024 году Татарстан получил шесть наград.
«И, конечно, будет замечательно, когда приедет вся театральная Россия на этот замечательный большой форум в июне», - заключил он.
Ранее Машков заявил, что актёры и режиссёры больше не смогут получить премию «Золотая Маска», кроме как в почетной категории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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