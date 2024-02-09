«Нервы и перформанс»: Солистка «Мураками» презентует в Москве спектакль

Спектакль «Время постирать любовь» уже видели в Петербурге, Казани и Сочи, а его московские перспективы определятся 11 февраля, сказала в эфире НСН Диляра Вагапова.

Солистка рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова в интервью НСН рассказала, что сильно переживает перед премьерой в Москве спектакля с ее участием.

11 февраля в Москве (Lюstra Bar) впервые будет представлен музыкальный спектакль «Время постирать любовь» с участием музыкантов «Мураками».

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«"Время постирать любовь" я бы назвала музыкальным перформансом. Это основанный на стихах диалог мужчины и женщины - художественного руководителя "Мураками" Раиля Латыпова и меня. Этот спектакль поставила моя младшая сестра Софья Прилуцкая, она очень талантлива и является также балетмейстером Хабаровского музыкального театра. И вот мы втроем создали такое творческое приключение. Как мне кажется, оно получилось, и я очень надеюсь, что наше выступление в Москве будет успешным. При этом я ужасно переживаю, я так сильно нервничаю, но посмотрим», - сказала Диляра.

По ее словам, до Москвы спектакль был показан уже в трех городах России, однако волнение не проходит.

«Мы начали с Питера, а потом играли спектакль в Сочи и Казани. Будет ли еще спектакль в Москве, я не знаю. Сейчас надо попробовать, посмотреть. У нас не совсем удобная площадка, все-таки хочется какой-то камерности, но посмотрим, как это будет. Я все время нервничаю. Перед концертами я еще более-менее, а перед спектаклем я в таком нервяке, что ни с кем не разговариваю, психую. Однажды я даже закрылась и не хотела выходить», - призналась лидер «Мураками».

Ранее Диляра Вагапова рассказывала НСН о новом альбоме и юбилейном туре, приуроченном к 20-летию ее группы.

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ФОТО: пресс-служба группы "Мураками" | фотограф - Константин Трубников
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