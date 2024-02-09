«Нервы и перформанс»: Солистка «Мураками» презентует в Москве спектакль

Солистка рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова в интервью НСН рассказала, что сильно переживает перед премьерой в Москве спектакля с ее участием.

11 февраля в Москве (Lюstra Bar) впервые будет представлен музыкальный спектакль «Время постирать любовь» с участием музыкантов «Мураками».