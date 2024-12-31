«Гордость, решетка и человек-придаток»: О чем говорят самые смелые спектакли 2024 года

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Самыми резонансными событиями театрального 2024 года стали набирающий обороты тренд на совместительство, реформа «Золотой маски» и уход ведущих московских театров от остроты и актуальности в сторону классики и комедий, к которым не придерешься.

Ну а «Национальная служба новостей» представила в начале октября театральный проект «Вешалка Синтина», в рамках которого мы рассказываем о самых громких премьерах и обсуждаем развитие русского театра.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин подвел итоги года, обнаружив, что сегодня главным «поставщиком» смелых и современных спектаклей стал Санкт-Петербург.

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Главными триумфаторами года, по версии российской национальной премии «Золотая маска», стали поставленный в Казани спектакль «Муть. Мухаджиры» (Татарский театр имени Камала) и режиссер Лев Додин с «Чайкой», рожденной в Санкт-Петербурге на подмостках МДТ–Театра Европы. Премией «Звезда театрала» в декабре отметили спектакль Антона Федорова «Собачье сердце» в МТЮЗе, ну а у нас другой победитель.

М.СИНТИН: «Лучшим спектаклем 2024 года стали «Холопы» в БДТ в постановке Андрея Могучего по пьесе Петра Гнедича. В нём исследуется понятие холопства, что чрезвычайно важно для понимания русского человека. Несмотря на то, что герои этого спектакля живут в конце XVIII – начале ХIХ века, постановка оказалась очень современной».

Театровед Николай Песочинский назвал этот спектакль виртуозным.

Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Это такой настоящий театр, как, в общем, многие спектакли Могучего. Это невозможно написать на бумаге, а возможно только на сцене. Да и для самого автора пьесы Петра Гнедича важен образ прошлого, которое идет в настоящее. Внутри жизни заложено разрушение, и эта немного апокалиптическая картина очень здорово выражена сценически при совершенно замечательных актерских работах. Марина Игнатова играет главу этого рода, гордую даму, которая всю жизнь изображала из себя парализованную и неходячую для того, чтобы не надо было выходить из кареты и кланяться императору. Гордость рода заключалась в том, что этому императору она не поклонится. Этот спектакль совершенно виртуозно сделан именно в театральном смысле»

При этом он отметил, что «Холопы» заинтересовали не только знатоков и любителей театра, но и молодежь.

Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «В последние годы театр очень переориентировался с молодого зрителя, который хочет действительно новых театральных языков или того, что на молодежном сленге называется референсами. Референсами с каким-то современным искусством, с современными моделями жизни. Есть что-то тревожное в том, что молодежь уходит из театра. Это по многим причинам происходит в последние годы. Спектаклей для такого зрителя просто мало, а вот Могучий — это одно из немногих исключений на современной российской сцене. Ему и Большому драматическому театру удается быть интересными для молодого зрителя, но при этом интересными на серьезном материале. Ему удается делать свои спектакли зрелищными, а это требует воображения и смелости восприятия, которая включает человека не на плоском уровне просто понимания сюжета и слежения за историей, а включает вот эту гамму чувств, к которой театр, собственно, и обращается. Молодой зритель на серьезном классическом материале пытается осмыслять какие-то серьезные моменты: философские, социальные, исторические - это дорогого стоит, это редкость».

