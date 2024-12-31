«Гордость, решетка и человек-придаток»: О чем говорят самые смелые спектакли 2024 года
Андрей Могучий не побоялся раскрыть тему «холопства», отменив поклоны императору, Лев Додин отправил за решетку доктора Рагина, а Сергею Женовачу пришлось отдуваться за веселящуюся Москву.
«Холопы» Могучего: Гордость и император
Самыми резонансными событиями театрального 2024 года стали набирающий обороты тренд на совместительство, реформа «Золотой маски» и уход ведущих московских театров от остроты и актуальности в сторону классики и комедий, к которым не придерешься.
Ну а «Национальная служба новостей» представила в начале октября театральный проект «Вешалка Синтина», в рамках которого мы рассказываем о самых громких премьерах и обсуждаем развитие русского театра.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин подвел итоги года, обнаружив, что сегодня главным «поставщиком» смелых и современных спектаклей стал Санкт-Петербург.
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Главными триумфаторами года, по версии российской национальной премии «Золотая маска», стали поставленный в Казани спектакль «Муть. Мухаджиры» (Татарский театр имени Камала) и режиссер Лев Додин с «Чайкой», рожденной в Санкт-Петербурге на подмостках МДТ–Театра Европы. Премией «Звезда театрала» в декабре отметили спектакль Антона Федорова «Собачье сердце» в МТЮЗе, ну а у нас другой победитель.
М.СИНТИН: «Лучшим спектаклем 2024 года стали «Холопы» в БДТ в постановке Андрея Могучего по пьесе Петра Гнедича. В нём исследуется понятие холопства, что чрезвычайно важно для понимания русского человека. Несмотря на то, что герои этого спектакля живут в конце XVIII – начале ХIХ века, постановка оказалась очень современной».
Театровед Николай Песочинский назвал этот спектакль виртуозным.
Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Это такой настоящий театр, как, в общем, многие спектакли Могучего. Это невозможно написать на бумаге, а возможно только на сцене. Да и для самого автора пьесы Петра Гнедича важен образ прошлого, которое идет в настоящее. Внутри жизни заложено разрушение, и эта немного апокалиптическая картина очень здорово выражена сценически при совершенно замечательных актерских работах. Марина Игнатова играет главу этого рода, гордую даму, которая всю жизнь изображала из себя парализованную и неходячую для того, чтобы не надо было выходить из кареты и кланяться императору. Гордость рода заключалась в том, что этому императору она не поклонится. Этот спектакль совершенно виртуозно сделан именно в театральном смысле»
При этом он отметил, что «Холопы» заинтересовали не только знатоков и любителей театра, но и молодежь.
Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «В последние годы театр очень переориентировался с молодого зрителя, который хочет действительно новых театральных языков или того, что на молодежном сленге называется референсами. Референсами с каким-то современным искусством, с современными моделями жизни. Есть что-то тревожное в том, что молодежь уходит из театра. Это по многим причинам происходит в последние годы. Спектаклей для такого зрителя просто мало, а вот Могучий — это одно из немногих исключений на современной российской сцене. Ему и Большому драматическому театру удается быть интересными для молодого зрителя, но при этом интересными на серьезном материале. Ему удается делать свои спектакли зрелищными, а это требует воображения и смелости восприятия, которая включает человека не на плоском уровне просто понимания сюжета и слежения за историей, а включает вот эту гамму чувств, к которой театр, собственно, и обращается. Молодой зритель на серьезном классическом материале пытается осмыслять какие-то серьезные моменты: философские, социальные, исторические - это дорогого стоит, это редкость».
«Палата» Додина: По ту сторону решетки
Второе место по итогам 2024 года «Вешалка Синтина» отдает новой большой работе Льва Додина - «Палате №6» Малого драматического театра – Театра Европы.
М.СИНТИН: «Этот спектакль стал настоящим событием театральной жизни России. Отдельно следует выделить работу и театрального художника Александра Боровского и актеров – Игоря Черневича и Сергея Курышева. Возможно, мы будем говорить об этой постановке и в следующем году, когда этот спектакль будут награждать различными премиями и призами».
Театральный критик из Санкт-Петербурга Владимир Кантор также считает новую работу Додина прекрасной.
В.КАНТОР: «Додин сделал спектакль очень авторским. Нельзя сказать, что это иллюстрация Чехова, это абсолютно авторское высказывание. Это необычное представление, такое философское размышление, оратория, может быть, в каком-то смысле с необычным сценографическим решением. Это прекрасно! Додин очень бережно отнесся к тексту Антона Павловича, там нет никакой отсебятины. Это странное пространство, которое зрители видят исключительно за огромной решеткой летнего сада или какого-то большого двора. И вот мы, подобно зрителям бруковского «Марат/Сада» 1960-х годов наблюдаем за этой решеткой этих самых больных и только лишь доктору Рагину позволено быть на свободе. Как и у Чехова, в финале спектакля он оказывается внутри этого пространства: то ли он сходит с ума, то ли его обвиняют в том, что он сходит с ума, поскольку он начинает вести себя не так, как это принято, слишком сильно задумываться. Это глубокая экзистенциальная драма, глубокое высказывание о неблагополучии в нашем обществе в целом».
«Сестры» Шерешевского: Классика и коммуналка
На третье место мы ставим спектакль «Три» режиссера Петра Шерешевского по мотивам чеховских «Трёх сестер», поставленный в Камерном театре Малыщицкого в Санкт-Петербурге.
Театральный критик Владимир Кантор назвал этот спектакль современным, особо отметив игру актеров.
В.КАНТОР: «Шерешевский сделал современный спектакль, о современных людях, как мне кажется в моем зрительском восприятии. Он представил ситуацию, а какими могли бы быть эти герои в сегодняшнем дне, кем бы они были? Что это такое современная интеллигенция? Какие они, вот эти современные гуманитарии? Он сделал свою версию. Можно сказать, что это спектакль как будто бы на основе классики и как будто бы не берется современная пьеса. А на самом деле это полностью современная пьеса, современная история, которая имеет общее с чеховским сюжетом, как импульс, который дала та классическая пьеса к созданию нового сценического произведения. При этом все действие перенесено из провинции в Петербург. Герои спектакля – это жители одной питерской коммунальной квартиры, современная интеллигенция. Большое достоинство этой постановки в том, что это пример подлинно психологического театра. У актеров Шерешевского вы не найдете грубой театральной игры, такое ощущение, что они живут там, что это жизнь, прямо по системе Станиславского».
«Сад» Женовача. Человек-придаток
Москва занимает в нашем топе четвертое место. Это постановка Сергея Женовача в Студии театрального искусства «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!»
Также, как и у Шерешевского, этот спектакль сделан по мотивам чеховской пьесы. У Женовача вместе с вишнёвым садом продается театр, в котором служат актеры – Раневская, Лопахин, Гаев, Фирс и другие.
Театральный критик Ольга Галахова увидела в этом, что-то созвучное с сегодняшним днём.
О.ГАЛАХОВА: «Мне кажется, в этом есть какая-то удивительная современная нота, когда человек становится объектом продажи. Он перестал быть какой бы то ни было ценностью, стал придатком к недвижимости. Спектакль упакован в шутку. Много юмора, много пауз, но пауз содержательных. Это очень интересная работа режиссера со своими, им воспитанными артистами. Это подлинный ансамбль, и что чрезвычайно важно в нём есть глубокое человеческое послание зрителю».
М.СИНТИН: «Это были четыре лучших по версии «Вешалки Синтина» спектакля 2024 года, но это не значит, что это так и есть. Каждый человек сам вправе назвать лучшие, на его личный взгляд, постановки. Театр тем и хорош, что у каждого он свой»
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
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