Россиянка Калинская вышла в третий круг теннисного турнира в США
7 марта 202604:58
Российская спортсменка Анна Калинская прошла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе.
В матче второго круга россиянка одержала победу над теннисисткой из Турции Зейнеп Сенмез. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4).
В третьем круге Калинская встретится с канадкой Викторией Мбоко.
Ранее россиянин Даниил Медведев получил трофей теннисного турнира ATP-500 в Дубае из-за отказа нидерландского спортсмена Тэллона Грикспора выйти на финал в связи с травмой.
Горячие новости
- Россиянка Калинская вышла в третий круг теннисного турнира в США
- В России пик заболеваемости гриппом и ОРВИ может закончится к апрелю
- McDonald's зарегистрировала в РФ товарный знак с изображением клоуна
- Министр финансов США анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана
- Военные уничтожили беспилотник, летевший на Москву
- Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в июне
- Пезешкиан попросил Россию о поддержке прав Ирана на международной арене
- Владелец «Интер Майами» раскрыл годовую зарплату Месси
- Бессент: Конвоирование судов в Ормузском проливе начнется через 1-2 недели
- В Иране заявили, что США применили против страны оружие «для третьей мировой»