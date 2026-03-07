Россиянка Калинская вышла в третий круг теннисного турнира в США

Российская спортсменка Анна Калинская прошла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе.

В матче второго круга россиянка одержала победу над теннисисткой из Турции Зейнеп Сенмез. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

В третьем круге Калинская встретится с канадкой Викторией Мбоко.

Ранее россиянин Даниил Медведев получил трофей теннисного турнира ATP-500 в Дубае из-за отказа нидерландского спортсмена Тэллона Грикспора выйти на финал в связи с травмой.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСпортсменыТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры