Министр финансов США анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана

США проведут крупнейшую с начала операции против Ирана бомбардировку республики. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент, сообщает канал Fox Business.

«Сегодняшняя ночь станет началом нашей самой масштабной кампании бомбардировок», - указал глава минфина США.

По словам Бессента, удары нанесут максимальный ущерб ракетным установкам и заводам по производству ракет в Иране.

Между тем официальный представитель генерального штаба ВС армии республики Абольфазль Шекарчи заявил, что США для осуществления атак по Ирану изъяли из резервов вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранСША

Горячие новости

Все новости

партнеры