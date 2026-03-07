Министр финансов США анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана
США проведут крупнейшую с начала операции против Ирана бомбардировку республики. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент, сообщает канал Fox Business.
«Сегодняшняя ночь станет началом нашей самой масштабной кампании бомбардировок», - указал глава минфина США.
По словам Бессента, удары нанесут максимальный ущерб ракетным установкам и заводам по производству ракет в Иране.
Между тем официальный представитель генерального штаба ВС армии республики Абольфазль Шекарчи заявил, что США для осуществления атак по Ирану изъяли из резервов вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны.
