Министр финансов США анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана

США проведут крупнейшую с начала операции против Ирана бомбардировку республики. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент, сообщает канал Fox Business.

«Сегодняшняя ночь станет началом нашей самой масштабной кампании бомбардировок», - указал глава минфина США.

По словам Бессента, удары нанесут максимальный ущерб ракетным установкам и заводам по производству ракет в Иране.

Между тем официальный представитель генерального штаба ВС армии республики Абольфазль Шекарчи заявил, что США для осуществления атак по Ирану изъяли из резервов вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны.

