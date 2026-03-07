Военные уничтожили беспилотник, летевший на Москву

Самолет с 300 вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране «Жаловаться бесполезно»: Юг Москвы отключили от мобильного интернета Грузовик «Прогресс МС-33» на Байконуре полностью заправлен перед стартом Тарифы на проезд по МСД в Москве проиндексируют с 14 марта