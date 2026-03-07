Военные уничтожили беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении беспилотника, летевшего на столицу. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», - указал Собянин.

На месте падения обломков аппарата находятся экстренные службы.

Ранее средства ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
