В России пик заболеваемости гриппом и ОРВИ может закончится к апрелю
Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в России может завершиться к апрелю, считает доктор медицинских наук, инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости
По словам эксперта, ситуация будет зависеть от профилактики.
«Если не проводить специфическую и неспецифическую профилактику, то эта волна может иметь хвост вплоть до конца апреля. Если население включится в эту работу, то мы можем к апрелю уже закончить этот эпидсезон», - заявила Малинникова.
Врач напомнила, что прививаться от гриппа следует в начале эпидсезона. Тем не менее, будет эффективна вакцинация в любой период.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал НСН, что небольшой подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ после зимних каникул нормален.
