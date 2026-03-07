В России пик заболеваемости гриппом и ОРВИ может закончится к апрелю

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в России может завершиться к апрелю, считает доктор медицинских наук, инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости

По словам эксперта, ситуация будет зависеть от профилактики.

«Если не проводить специфическую и неспецифическую профилактику, то эта волна может иметь хвост вплоть до конца апреля. Если население включится в эту работу, то мы можем к апрелю уже закончить этот эпидсезон», - заявила Малинникова.

Врач напомнила, что прививаться от гриппа следует в начале эпидсезона. Тем не менее, будет эффективна вакцинация в любой период.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал НСН, что небольшой подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ после зимних каникул нормален.

