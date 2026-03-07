McDonald's зарегистрировала в РФ товарный знак с изображением клоуна
7 марта 202604:30
Сеть ресторанов McDonald's зарегистрировала в России товарный знак, на котором изображен клоун. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Организация подала заявку о регистрации бренда в декабре 2024 года. Роспатент принял решение зарегистрировать изображение клоуна в 2026 году.
Под товарным знаком компании разрешено оказывать услуги ресторанов, доставки еды и напитков, кафе быстрого обслуживания, точек быстрого питания, а также кейтеринга.
Ранее сеть McDonald's зарегистрировала в РФ одноименный товарный знак.
