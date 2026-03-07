Посол: Более 50% территории Газы остаются заняты Израилем
Силы Израиля занимают более 50% территории сектора Газа, несмотря на выполнение палестинским движением ХАМАС условий сделки по урегулированию в анклаве. Об этом рассказал посол Палестины в Австрии, постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи в беседе с РИА Новости.
По его словам, Палестина не видит вывода израильских войск.
«Хотя все израильские заложники были освобождены, а тела всех израильских граждан, находившихся в Газе, были переданы Израилю», - отметил дипломат.
Между тем экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН не исключил нового вмешательства в сектор Газа для зачистки от ХАМАС.
