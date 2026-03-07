Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в июне

Четырехдневная рабочая неделя запланирована в июне в преддверии Дня России. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с РИА Новости.

Как напомнил депутат, День России 12 июня выпадает на пятницу, следующий за ним выходной в субботу не переносится. Страна уйдет на полноценные трехдневные выходные.

«Перед праздником работать будем всего четыре дня - с понедельника 8 июня по четверг 11 июня включительно, причем 11 июня станет сокращенным рабочим днем», - рассказал Нилов.

Парламентарий назвал такое распределение рабочего времени оптимальным и соответствующим положениям трудового кодекса.

Ранее Ярослав Нилов рассказал, что выходной в Международный женский день 8 марта не изменит рабочий график, сокращение рабочего дня в преддверии праздника не предусмотрено.

