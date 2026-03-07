Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в июне
Четырехдневная рабочая неделя запланирована в июне в преддверии Дня России. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с РИА Новости.
Как напомнил депутат, День России 12 июня выпадает на пятницу, следующий за ним выходной в субботу не переносится. Страна уйдет на полноценные трехдневные выходные.
«Перед праздником работать будем всего четыре дня - с понедельника 8 июня по четверг 11 июня включительно, причем 11 июня станет сокращенным рабочим днем», - рассказал Нилов.
Парламентарий назвал такое распределение рабочего времени оптимальным и соответствующим положениям трудового кодекса.
Ранее Ярослав Нилов рассказал, что выходной в Международный женский день 8 марта не изменит рабочий график, сокращение рабочего дня в преддверии праздника не предусмотрено.
Горячие новости
- Министр финансов США анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана
- Военные уничтожили беспилотник, летевший на Москву
- Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в июне
- Пезешкиан попросил Россию о поддержке прав Ирана на международной арене
- Владелец «Интер Майами» раскрыл годовую зарплату Месси
- Бессент: Конвоирование судов в Ормузском проливе начнется через 1-2 недели
- В Иране заявили, что США применили против страны оружие «для третьей мировой»
- В Италии началась Паралимпиада 2026 года
- В США допустили дальнейшее ослабление санкций против нефти из РФ
- Иран заявил о больших потерях США после удара по базе в Бахрейне