В свою очередь, кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методическому сопровождению спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района Елена Скаржинская поблагодарила Михаил Делягин за то, что он обратил внимание на тему создания и продвижения отечественного шутера.

«Большое спасибо депутату, что он этим озадачился. К этой теме на протяжении последних лет неоднократно депутаты Госдумы с той или иной стороны подходят. Здесь конкретное предложение не только отечественной игры, а именно шутера с соответствующим контекстом. Отечественные шутеры есть. Есть компании, которые их создают. Однако помимо разработки нужны деньги и на маркетинг. Помимо классических видеоигр нам нужны игровые метавселенные, разноуровневые открытые миры. Это надо понимать и работать в этом направлении. Нужны законодательные акты не только для разработки, но и для распространения, продвижения отечественных видеоигр в том числе за рубежом. То есть нужны еще деньги на разработку каналов дистрибуции», — отметила эксперт.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал НСН, что на разработку отечественного Roblox потребуются миллиарды рублей и не один год, поэтому условно «завтра» замена платформе не появится.

