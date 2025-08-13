«Инвалидность в прокате»: Сокуров заявил о серьезной ошибке в кинопроизводстве
Многие талантливые молодые специалисты сегодня лишены доступа к кинопроизводству, рассказал НСН Александр Сокуров.
В последние годы в России снималось кино, обязательное для просмотра, однако талантливые фильмы часто запрещают к показу, что свидетельствует о неправильной работе с общественностью и молодежью, заявил НСН кинорежиссер Александр Сокуров.
«Кино - важнейший инструмент не только для освоения вопросов жизни, но и закрепления государства в его гуманитарных позициях. В советский период руководители понимали, что кино – самый сильный инструмент общественного воздействия, сегодня кинематограф недооценивается. Все заняты другими проблемами, и всем глубоко безразлично внутреннее развитие кино. Так не должно быть. В России десятилетиями не разговаривали с молодыми людьми. Они могут молчать, но будут думать такое, чего нам лучше не знать. Отсутствие диалога с молодежью, в том числе политического, большая ошибка тактики и стратегии государства. Мне много раз приходилось говорить об этом и президенту, и губернаторам», - заявил он.
По словам собеседника НСН, многие молодые люди сегодня не имеют доступа к кинопроизводству, и за эту ошибку еще предстоит расплачиваться.
«В последние 5-7 лет явно есть фильмы, которые надо обязательно показывать. Однако у значительной части такого кино либо отозвано разрешительное удостоверение, или фильмы запрещены к показу, потому обсуждать эту тему бессмысленно. Эти картины сделаны нашими талантливыми соотечественниками на серьезные темы. Ошибочная политическая тенденция в работе с общественностью и молодежью приводит к тому, что существует инвалидность в кинопоказе. Многие талантливые и способные молодые люди сегодня не имеют доступа к кинопроизводству. Это я вижу даже по киностудии "Ленфильм". Нам нужно, чтобы на студии интересные, своеобразные, талантливые люди запускались. Однако эти возможности у студии закрыты. Это очевидная ошибка, и мы еще будем за нее расплачиваться», - заявил он.
Ранее директор «Мосфильма» Карен Шахназаров сообщил, что отправил в Минпросвещения свой список фильмов, рекомендованных для показа в школах. В разговоре с НСН он отмечал, что в перечень войдут лишь фильмы, вышедшие до 1991 года. Как уточняют «Известия», в списке есть картины Тарковского, Эйзенштейна, Чухрая, Козинцева и других классиков советского кино, включая самого Шахназарова («Мы из джаза» и «Курьер»).
При этом Александр Сокуров в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что отсутствие современного кино в списке скорее продиктовано ожиданиями Минкульта. Он также подчеркнул, что важно не только показывать школьникам глубокое кино, но и вести с ними разносторонние диалоги, с чем школа может не справиться.
