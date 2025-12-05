Отстранение российский баскетболистов продлили до февраля 2026 года
Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение сохранить текущий статус российских и белорусских клубов и сборных. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Речь идёт об отстранении баскетболистов из России и Белоруссии от международных турниров, которое было введено после начала СВО. Отмечается, что его дествие сохранится до февраля 2026 года, когда пройдёт следующее заседание организации.
В FIBA добавили, что в случае снятии дисквалификации федерация будет готова принять особые меры, чтобы позволить игрокам из РФ и Белорусии принять участие в Олимпиаде 2028 года.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
