От Гайдая до Эйзенштейна: Шахназаров назвал фильмы, которые нужно изучать в школе
Постсоветское кино включать в школьную программу пока не нужно, поскольку непонятно, какие современные российские ленты можно считать классикой, сказал НСН Карен Шахназаров.
Показ в школах культовых советских кинокартин поможет воспитать молодое поколение в патриотическом ключе, однако некоторые фильмы советских классиков, такие, как «Мать» Всеволода Пудовкина, современная молодежь смотреть уже не будет. Об этом НСН заявил зампред Совета при президенте России по культуре и искусству, режиссер Карен Шахназаров.
Президент России Владимир Путин ранее поручил Минпросвещения России совместно с Советом при Президенте России по культуре и искусству до 30 августа 2025 года сформировать перечень, включающий в себя 100 лучших советских и российских художественных фильмов, для их демонстрации в общеобразовательных организациях. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля. Ответственность за его выполнение возложили на Шахназарова и главу Минпросвещения Сергея Кравцова. По мнению Шахназарова, в перечень должны войти такие культовые советские режиссеры, как Леонид Гайдай, Владимир Меньшов, Андрей Тарковский, Сергей Эйзенштейн и другие.
«Думаю, наберется 70-80 таких высококлассных советских режиссеров. Нужно показывать именно советское кино, поскольку пока не очень понятно, какие из российских фильмов являются классикой. В частности, это “Бриллиантовая рука” и “Кавказская пленница” Гайдая, “Любовь и голуби” и “Москва слезам не верит” Меньшова, “Иван Грозный” и “Александр Невский” Эйзенштейна, “Иваново детство” и “Солярис” Тарковского. Все эти фильмы помогут вырастить из детей патриотов, даже если показывать один фильм в месяц, я бы даже не стал обсуждать это с педагогами. Но, например, Всеволода Пудовкина показывать не надо, потому что его картину “Мать” не будут смотреть современные дети», — сказал Шахназаров.
Вместе с тем собеседник НСН раскритиковал список фильмов, предложенный Минпросвещения.
«Минпросвещения прислало мне подбор фильмов, но такие картины, которые есть в этом списке, лучше вообще не показывать детям, не знаю, кто его составлял, видимо, тот, кто ничего не понимает в кино. Например, в списке не должно быть таких лент, как “Свадьба в Малиновке” и “Человек-амфибия”», — подытожил он.
Ранее Кравцов составил для школьников список фильмов, которые рекомендуются к просмотру после уроков. В частности, в перечень фильмов для 10-11 классов он включил «Летят журавли», «Бег», «Белорусский вокзал», «72 метра», «Легенда № 17», «Андрей Рублев», «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Вызов», «Школьный вальс», «Диверсант» и другие.
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