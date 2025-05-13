«Думаю, наберется 70-80 таких высококлассных советских режиссеров. Нужно показывать именно советское кино, поскольку пока не очень понятно, какие из российских фильмов являются классикой. В частности, это “Бриллиантовая рука” и “Кавказская пленница” Гайдая, “Любовь и голуби” и “Москва слезам не верит” Меньшова, “Иван Грозный” и “Александр Невский” Эйзенштейна, “Иваново детство” и “Солярис” Тарковского. Все эти фильмы помогут вырастить из детей патриотов, даже если показывать один фильм в месяц, я бы даже не стал обсуждать это с педагогами. Но, например, Всеволода Пудовкина показывать не надо, потому что его картину “Мать” не будут смотреть современные дети», — сказал Шахназаров.

Вместе с тем собеседник НСН раскритиковал список фильмов, предложенный Минпросвещения.

«Минпросвещения прислало мне подбор фильмов, но такие картины, которые есть в этом списке, лучше вообще не показывать детям, не знаю, кто его составлял, видимо, тот, кто ничего не понимает в кино. Например, в списке не должно быть таких лент, как “Свадьба в Малиновке” и “Человек-амфибия”», — подытожил он.

Ранее Кравцов составил для школьников список фильмов, которые рекомендуются к просмотру после уроков. В частности, в перечень фильмов для 10-11 классов он включил «Летят журавли», «Бег», «Белорусский вокзал», «72 метра», «Легенда № 17», «Андрей Рублев», «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Вызов», «Школьный вальс», «Диверсант» и другие.

