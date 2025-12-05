1

Известный театральный режиссер и экс-министр культуры Пермского края Борис Мильграм оказался на этой неделе на первых полосах СМИ. Прокуратура потребовала уволить Мильграма с поста худрука пермского «Театра-Театра», ее требования поддержал суд.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, театральный критик Николай Песочинский и режиссер Нина Чусова попытались выяснить, закончится ли с отставкой Мильграма «культурная революция» в Перми, и какой город займет ее место на театральной карте страны.

71-летний Борис Мильграм — известная в России театральная фигура. Он окончил ГИТИС, работал в московских театрах, а в 2004 году возглавил Пермский академический театр драмы, переименовав его в «Театр-Театр». Кроме того, режиссер был одним из организаторов так называемой «пермской культурной революции», призванной сделать этот город центром современного и независимого искусства.

Летом 2025-го Мильграм попал в поле зрения прокуратуры Пермского края, потребовавшей уволить его с поста худрука «Театра-Театра», который он занимал с 2012 года. На днях суд поддержал требование прокуратуры. Претензии к Мильграму связаны с 2,2 миллиона рублей, которые тот заплатил за спектакли режиссеру Александру Пронькину. Дело в том, что Пронькин на свою беду оказался еще и мужем дочери Мильграма, Эвы. Ведомства усмотрели в этом «конфликт интересов» и настояли на увольнении режиссера в связи с «утратой доверия». Правда, приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Театральный критик Николай Песочинский рассказал, что за «культурную революцию» устроил Мильграм в Перми и чем прославился «Театр-Театр».

Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Борис Мильграм, приехав назначенным главным режиссером в этот местный, вполне стандартный, областной драматический театр, придумал огромный городской проект, который назывался «Культурная революция». Он решил, что этот театр можно превратить в один из вполне столичных не в смысле локации, а в смысле уровня художественных поисков, а весь город сделать городом современного искусства. И это получилось, потому что они стали получать театральные премии, спектакль «Восемь женщин» получил три или четыре «Золотых маски». После этого были номинации на «Золотые маски» за работу художника, за актерские работы на следующие спектакли: «Географ глобус пропил», «Чужой ребенок», «Согласный/Несогласный». Театр стал действительно видным в стране, и мы все ездили в Пермь для того, чтобы посмотреть спектакли «Театра-Театра». Каждая премьера - его и многих приглашенных режиссеров - становилась общенациональным событием. Это не нравилось, потому что ушли на обочину обычные областные деятели, которые до этого получали финансирование. Понятно, что все они поблекли».

По его словам, Александр Пронькин – сильный режиссер и приглашался он не ради каких-то денежных махинаций.

Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Для людей, которые обращают внимание на творческие моменты, приглашение Александра Пронькина ставить спектакли в «Театре-Театре» выглядело вполне логичным, потому что у этого молодого режиссера больше десяти очень ярких проектов. Он действительно очень сильный режиссер. У меня самого пару месяцев назад была лаборатория, в которой участвовало несколько десятков режиссеров, так у этого Пронькина было одно из самых интересных предложений на этой лаборатории. Он, безусловно, величина, которая приглашается не потому, что нужно взять и заплатить деньги, а потому что он всем очень нужен. Пронькин в разных городах, включая Москву, много чего уже поставил, поэтому в этом видится попытка найти какой-то повод, чтобы с этим несчастным Мильграмом разделаться».

М.СИНТИН: «Случай с Мильграмом вполне хрестоматийный. Таких случаев в российской провинции, к сожалению, очень много. Худрук «Театра-Театра» со своими многочисленными «Золотыми Масками», вероятно, оказался слишком сильным раздражителем. Если уволят Мильграма, «Театр-Театр» сделают скорее всего, как и большинство провинциальных театров, директорским, а должность худрука упразднят, чтобы неповадно было. Будет управлять им какой-нибудь крепкий хозяйственник, приглашая на постановки разных, но проверенных в других областных театрах режиссеров».

