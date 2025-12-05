«Культура без революции»: Почему в Перми «отменили» режиссера Бориса Мильграма
Успехи Мильграма и пермского «Театра-Театра» признала вся страна, сказал в эфире НСН Николай Песочинский, Нина Чусова указала на Екатеринбург, а маститые режиссеры ставят в Новосибирске.
«Конфликт интересов?» Пермь против Мильграма
Известный театральный режиссер и экс-министр культуры Пермского края Борис Мильграм оказался на этой неделе на первых полосах СМИ. Прокуратура потребовала уволить Мильграма с поста худрука пермского «Театра-Театра», ее требования поддержал суд.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, театральный критик Николай Песочинский и режиссер Нина Чусова попытались выяснить, закончится ли с отставкой Мильграма «культурная революция» в Перми, и какой город займет ее место на театральной карте страны.
***
71-летний Борис Мильграм — известная в России театральная фигура. Он окончил ГИТИС, работал в московских театрах, а в 2004 году возглавил Пермский академический театр драмы, переименовав его в «Театр-Театр». Кроме того, режиссер был одним из организаторов так называемой «пермской культурной революции», призванной сделать этот город центром современного и независимого искусства.
Летом 2025-го Мильграм попал в поле зрения прокуратуры Пермского края, потребовавшей уволить его с поста худрука «Театра-Театра», который он занимал с 2012 года. На днях суд поддержал требование прокуратуры. Претензии к Мильграму связаны с 2,2 миллиона рублей, которые тот заплатил за спектакли режиссеру Александру Пронькину. Дело в том, что Пронькин на свою беду оказался еще и мужем дочери Мильграма, Эвы. Ведомства усмотрели в этом «конфликт интересов» и настояли на увольнении режиссера в связи с «утратой доверия». Правда, приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
Театральный критик Николай Песочинский рассказал, что за «культурную революцию» устроил Мильграм в Перми и чем прославился «Театр-Театр».
Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Борис Мильграм, приехав назначенным главным режиссером в этот местный, вполне стандартный, областной драматический театр, придумал огромный городской проект, который назывался «Культурная революция». Он решил, что этот театр можно превратить в один из вполне столичных не в смысле локации, а в смысле уровня художественных поисков, а весь город сделать городом современного искусства. И это получилось, потому что они стали получать театральные премии, спектакль «Восемь женщин» получил три или четыре «Золотых маски». После этого были номинации на «Золотые маски» за работу художника, за актерские работы на следующие спектакли: «Географ глобус пропил», «Чужой ребенок», «Согласный/Несогласный». Театр стал действительно видным в стране, и мы все ездили в Пермь для того, чтобы посмотреть спектакли «Театра-Театра». Каждая премьера - его и многих приглашенных режиссеров - становилась общенациональным событием. Это не нравилось, потому что ушли на обочину обычные областные деятели, которые до этого получали финансирование. Понятно, что все они поблекли».
По его словам, Александр Пронькин – сильный режиссер и приглашался он не ради каких-то денежных махинаций.
Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Для людей, которые обращают внимание на творческие моменты, приглашение Александра Пронькина ставить спектакли в «Театре-Театре» выглядело вполне логичным, потому что у этого молодого режиссера больше десяти очень ярких проектов. Он действительно очень сильный режиссер. У меня самого пару месяцев назад была лаборатория, в которой участвовало несколько десятков режиссеров, так у этого Пронькина было одно из самых интересных предложений на этой лаборатории. Он, безусловно, величина, которая приглашается не потому, что нужно взять и заплатить деньги, а потому что он всем очень нужен. Пронькин в разных городах, включая Москву, много чего уже поставил, поэтому в этом видится попытка найти какой-то повод, чтобы с этим несчастным Мильграмом разделаться».
М.СИНТИН: «Случай с Мильграмом вполне хрестоматийный. Таких случаев в российской провинции, к сожалению, очень много. Худрук «Театра-Театра» со своими многочисленными «Золотыми Масками», вероятно, оказался слишком сильным раздражителем. Если уволят Мильграма, «Театр-Театр» сделают скорее всего, как и большинство провинциальных театров, директорским, а должность худрука упразднят, чтобы неповадно было. Будет управлять им какой-нибудь крепкий хозяйственник, приглашая на постановки разных, но проверенных в других областных театрах режиссеров».
Уже не провинция: От Екатеринбурга до Новосибирска
В России есть сразу несколько городов, готовых бросить театральный вызов Москве и Санкт-Петербургу. Так, режиссер Нина Чусова, недавно представившая в Свердловском театре музкомедии в Екатеринбурге премьеру мюзикла «Колдунья», считает, что само понятие «провинциальный театр» уходит в прошлое.
Н.ЧУСОВА: «Московские режиссеры очень много ставят в провинциальных театрах, но мне даже сложно назвать это «провинциальным театром». Иногда это бывает намного выше уровнем и по звуку, и по свету, и по профессиональным моментам. Тут даже разговора нет про то, может ли конкурировать. Есть настолько мощные региональные театры, которые уже давно находятся в конкуренции с питерскими и московскими театрами. Есть замечательные театры в Новосибирске, в Красноярске, в Екатеринбурге и так далее. Эта ситуация очень радует, сегодня уровень театра не зависит от того, где он находится. Это зависит точечно от тех, кто руководит театрами, и от руководства городов. Если эта взаимосвязь происходит, то и театры начинают занимать ведущую роль в городе и ведущие позиции в стране».
М.СИНТИН: «Сейчас даже известные театральные режиссеры ставят по всей стране, не забывая при этом отмечаться премьерами и в ведущих театрах Москвы и Санкт-Петербурга. То, что Антон Федоров и Андрей Прикотенко - главные режиссеры двух театров Новосибирска, не мешает им выпускать спектакли и в других городах. Недавно у одного из них состоялась премьера в Александринке, а у другого - в Малом театре. Даже худруки сейчас уходят ставить на сторону. От этого, к сожалению, многие театры стали похожи друг на друга. Однако театры, сохранившие собственный почерк, еще окончательно не вымерли. В их числе Студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача, где кроме основателя театра ставят и другие режиссеры, но это, как правило, ученики художественного руководителя или разделяющие его взгляды на театр постановщики. Не менее самобытный театр создал и режиссер, драматург и актер Николай Коляда (на фото) в Екатеринбурге, авторские театры у Льва Додина, Григория Козлова, Юрия Погребничко, но с каждым годом «оригинальных» театров становится всё меньше и меньше».
***
