В Белгородской области беспилотник ВСУ ранил главу поселка Березовка

Глава находящегося в Белгородской области посёлка Берёзовка Валерий Борисенко был ранен в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщает RT.

Мужчина погиб при обстреле автомобиля в Белгородской области

В оперштабе региона уточнили, что инцидент произошёл в посёлке Борисовка, где беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль.

Отмечается, что у Борисенко диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения.

«Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБеспилотникиБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры