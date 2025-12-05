В Белгородской области беспилотник ВСУ ранил главу поселка Березовка
Глава находящегося в Белгородской области посёлка Берёзовка Валерий Борисенко был ранен в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщает RT.
В оперштабе региона уточнили, что инцидент произошёл в посёлке Борисовка, где беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль.
Отмечается, что у Борисенко диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения.
«Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд изъял у экс-заминистра обороны Иванова имущество на 1,2 млрд рублей
- В Белгородской области беспилотник ВСУ ранил главу поселка Березовка
- Макрон: Евросоюз не может заставить Россию сесть за стол переговоров
- Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
- «Культура без революции»: Почему в Перми «отменили» режиссера Бориса Мильграма
- Телеграм: Индия, удары по танкерам, обыски в Брюсселе
- Минцифры: Подтверждение входа на «Госуслуги» через СМС будет отменено
- Изобретатель Ревин получил 24 года колонии за передачу прожектора «Азову»
- Бизнес против природы: Эколог объяснила опасность «сплошных рубок» Байкала
- Минюст признал польский «Фонд поддержки гражданского совета» нежелательным в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru