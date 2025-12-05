В Белгородской области беспилотник ВСУ ранил главу поселка Березовка

В оперштабе региона уточнили, что инцидент произошёл в посёлке Борисовка, где беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль.

Отмечается, что у Борисенко диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения.

«Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».