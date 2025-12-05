Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
Основной период сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2026 году начнётся 1 июня. Об этом со ссылкой на совместный приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора сообщает RT.
Уточняется, что в первый день запланированы ЕГЭ по истории, литературе и химии. Экзамен по русскому языку запланирован на 4 июня, а по математике базового и профильного уровней - на 8 июня.
Обществознание и физику школьники будут сдавать 11 июня. На 15 июня назначены экзамены по биологии, географии и письменной части иностранных языков. Устная часть иностранных языков и информатика запланированы на 18 и 19 июня.
В приказе говорится, что резервные дни для сдачи всех предметов - с 22 по 25 июня. Пересдать один из экзаменов выпускники смогут 8 и 9 июля.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмену ЕГЭ можно будет обсуждать после того, как будет предложена альтернатива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
